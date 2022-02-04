Как отстирать помаду с одежды: ТОП-10 эффективных средств

Как удалить следы помады: эффективные методы / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Женщину не поймешь. То она хочет себе помаду , которая долго держится и ничем не сводится, то вдруг пытается во что бы то ни стало отыскать средство, как эту помаду отстирать.
Шутки шутками, но если помада попала не по месту назначения, и кроме губ "красуется", к примеру, на одежде – как быть? Читайте наши лайфхаки, чтобы узнать, как удалить следы помады с ткани .
Как отстирать помаду: лайфхаки
- Лайфхак 1. Скорость
Какой бы метод вы ни выбрали, постарайтесь удалить помаду как можно быстрее . Это косметическое средство имеет свойство въедаться в волокна, след от нее натягивает грязь и пыль, и тогда его гораздо сложнее отстирать. Также предварительно ознакомьтесь с рекомендациями по уходу за изделием, чтобы окончательно не испортить вещь.
- Лайфхак 2. Хозяйственное мыло
Хорошенько намыльте загрязненную ткань обычным хозяйственным мылом и оставьте на 20 минут . Прополощите ткань в теплой воде. При необходимости повторите. Имейте в виду, что хозяйственное мыло обладает отбеливающим эффектом и может оставить пятна на цветной ткани.
- Лайфхак 3. Пятновыводитель
Прежде чем выводить помаду, протестируйте действие пятновыводителя на незаметном участке одежды. Если ватный тампон со средством не окрасился в цвет ткани, можете перейти на само пятно. Нанесите пятновыводитель на грязный участок и оставьте, согласно инструкции производителя, на необходимое время.
- Лайфхак 4. Спирт
Спирт – эффективное средство, которым можно удалить следы косметики и с одежды, и с мебельной обивки . А если разбавить его водой в пропорции 1:1, то можно чистить шелковые и шерстяные ткани. Смочите ватный тампон и аккуратно несколько раз проведите по следу помады. Если пятно не исчезло, повторите процедуру. Затем постирайте и прополощите вещь.
- Лайфхак 5. Перекись водорода
Перекись подойдет только для светлых тканей , а на остальных может оставить пятна. Нанесите 3%-й раствор на след от помады, оставьте на 20 минут, а затем смойте и прополощите ткань. Этим же средством можно обработать ковровое покрытие и мебельную обивку, а затем аккуратно зачистить щеткой.
- Лайфхак 6. Скипидар
За счет того, что в скипидаре содержатся эфирные масла хвойных деревьев, это жидкость деликатно убирает помаду с ткани . Но все равно проверьте его действие на незаметном участке. Разведите жидкость в равных пропорциях с водой и обработайте следы губной помады. Затем постирайте вещь с порошком.
- Лайфхак 7. Сода
Сочетание соды с лимонной кислотой также хорошо удаляет следы помады с ткани. Увлажните пятно водой, сверху посыпьте пищевой содой и капните лимонным соком. Оставьте на полчаса, а затем постирайте вещь.
- Лайфхак 8. Средство для мытья посуды
Моющее посудное средство отлично борется с жиром и поможет избавиться от следов помады на одежде, мебельной обивке и ковре . Просто обработайте жидкостью или гелем пятно и оставьте на несколько минут. Затем смойте средство и при необходимости повторите процедуру.
- Лайфхак 9. Средство для снятия макияжа
В борьбе со следами помады логично воспользоваться жидкостью для снятия макияжа , которае удаляет загрязнения не только на коже, но и на ткани. Для этого подойдет мицеллярная вода, пенка или тоник. Потрите загрязненный участок, а затем постирайте вещь.
- Лайфхак 10. Зубная паста
Лучше взять белую пасту без цветных добавок . Вотрите ее щеткой или губкой в пятно, а через несколько минут смойте и проверьте результат. При необходимости повторите.
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