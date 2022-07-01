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Как отучить собаку грызть обувь и мебель

Ольга Козачок
1 июля, 18:21
Главное – наберитесь терпения и не срывайте на любимом питомце злость за испорченные вещи.

Как отучить собаку грызть обувь и мебель / Фото: Unsplash

Приобретая собаку, мы берем на себя ответственность за животное и принимаем его со всеми позитивными сторонами, которые оно нам дарит, а также с его недостатками, которые часто портят жизнь.

Что делать, если собака грызет мебель и портит обувь и другие предметы быта? Читайте советы в нашей статье.

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Здоровый, довольный жизнью питомец не станет портить вещи хозяина. Так что, прежде чем приступать к воспитанию, наказанию и прочим действенным мерам, следует разобраться в причинах такого поведения . Их может быть несколько от чисто физиологических до психологических:

  • недостаток активных физических нагрузок , требуемых для собаки определенной породы;
  • страх одиночества и тоска по хозяину;
  • желание привлечь внимание хозяина даже ценой его наказания или крика;
    Собака заигрывает с хозяином / Фото: pixabay
  • любопытство и познание окружающего мира – что будет внутри тапка, если его разгрызть?
  • собак может привлекать запах кожаной обуви или мех;
  • самоутверждение : собака считает себя главной в семье и делает, что считает нужным;
  • щенки часто грызут все, что попадается им в зубы по причине зуда этих самых зубов, точнее – десен, которые они пытаются чесать;
    У собаки чешутся зубы / Фото: pixabay
  • глисты : собака таким образом восполняет недостаток необходимой целлюлозы, который содержится в деревянной мебели и помогает очистить кишечник;
  • недостаток витаминов выражается в том, что собака начинает грызть несъедобные вещи;

Далее наберитесь терпения , потому что процесс воспитания может быть долгим, кропотливым и не скоро принесет свои плоды.

Собака грызет мебель от скуки / Фото: pixabay

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Как отучить собаку грызть обувь и мебель: лайфхаки

  • Важно комплексно воспитывать щенка с первых дней его появления в семье, не давая поблажек и не обращая внимания на его трогательный вид.
  • Если проблема в зуде десен, постарайтесь переключить внимание щенка на другие предметы и вкусное угощение, которое можно грызть.
    Покупайте собаке новые игрушки / Фото: unsplash
  • Не забывайте менять игрушки для собаки, чтобы они не успевали надоесть.
  • Можно обработать мебель невкусным или неприятно пахнущим веществом : горчицей и жгучим перцем, васаби или специальными спреями.
  • Застигнув взрослую собаку или щенка на месте преступления, пристыдите ее или даже отшлепайте, дав понять, что вы недовольны.
  • Подкрепляйте свое недовольство командами "нельзя" или "фу" .
  • Если застать собаку за плохим поступком не получилось, наказывать физически ее нельзя . В этом случае рекомендуется указать животному на испорченную вещь и командой "фу", "место" ограничить ее передвижение по дому.
  • Своевременно обрабатывайте собаку средствами от паразитов .
  • Если вы считаете поведение собаки странным, она ест несъедобные предметы, проявляет беспокойство, покажите ее ветеринарному врачу – возможно, следует изменить рацион питания и дополнить его витаминами и минералами.

Ранее мы давали практичные советы, чем можно заменить корм для собак и кошек. А также делились рекомендациями, как уберечь от клещей домашних любимцев.