Как подготовить дачу к холодам: советы

Внезапное похолодание в сентябре заставляет украинцев раньше собирать урожай и покидать свои дачи. Как и что нужно делать на участке, чтобы не обокрали и ничего не пропало, читайте наши лайфхаки и смотрите видеосюжет.

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Как готовить дачу к холодам: лайфхаки

Лайфхак 1. Сохранение мебели

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Как готовить дачу к зиме / Фото: Сегодня

Первое правило дачника: перед зимовкой все должно быть чисто. Дом убирают, со двора заносят всю мебель . Желательно все кресла, декоративную мебель убрать на зиму или чем-то накрыть чтобы не портилась от непогоды – под снегом и дождем.

Лайфхак 2. Уборка участка

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Как готовить дачу к зиме / Фото: pinterest

Листья и ботву с участка сгребают и выбрасывают , потому что на листьях могут оставаться болезни и какие-то вредители. Автоматический полив – продувают. Газон – стригут и подпушивают, разрыхляют, чтобы к корневой системе был доступ воздуха, и она не загнивала. А затем вносят удобрения.

Лайфхак 3. Уход за цветами

Как готовить дачу к зиме / Фото: pixabay / Фото: Pixabay

В последние годы у украинцев появилась новая тенденция: высаживать многолетние растения, осенние цветы, декоративные злаки, которые не требуют специального ухода – это экономит время и не вредит растениям. Например, астра осенняя цветет до самой зимы и первых снегов. Такие цветы можно не выкапывать, не пересаживать и не подрезать, они так и простоят до весны.

Лайфхак 4. Что делать с плодовыми деревьями

Как готовить дачу к зиме / Фото: pinterest

Яблони, груши, айву и другие деревья осенью полезно подкормить органическими удобрениями: перегноем, компостом или даже биогумусом с червяками. Нужно удобрение рассыпать под стволом, а затем перекопать, чтобы оно было ближе к корням. А после дождей нужно опрыскать деревья препаратами кальция – это не вредно, зато после сбора урожая яблоки дольше пролежат в погребе.

Лайфхак 5. Как уберечь зимой виноград

Как готовить дачу к зиме / Фото: pinterest

Чтобы виноград хорошо перезимовал, его осенью необходимо подпитать калийными удобрениями и укрыть . Даже такие сорта, которые выдерживают лютые морозы. Когда не хватает калия, то виноград не выдерживает низких температур. Далее можно укрывать землей, опилками, хорошо перепревшим перегноем.

Лайфхак 6. Безопасность дачи

Как готовить дачу к зиме / Фото: Сегодня

Конечно, перед тем, как оставить свои дачи на зимовку, стоит позаботиться о безопасности дома и участка. Оптимально – обустроить датчиками движения и сигнализацией . Это лучший способ уберечь от воров и дачу, и растения. Потому что они бывает хвойные растения режут на новый год – сосны, ели, можжевельник стали популярными, поэтому желательно ставить на охрану дом. Если это невозможно сделать, опытные владельцы советуют наведываться на дачу хотя бы два раза в месяц.

Сюжет: Павлина Василенко, Юрий Хоменко, новости "Сегодня", канал "Украина".

Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:

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