Как подготовить дачу к холодам: советы

Внезапное похолодание в сентябре заставляет украинцев раньше собирать урожай и покидать свои дачи. Как и что нужно делать на участке, чтобы не обокрали и ничего не пропало, читайте наши лайфхаки и смотрите видеосюжет.
Как ухаживать за малиной после плодоношения
Как готовить дачу к холодам: лайфхаки
- Лайфхак 1. Сохранение мебели
Первое правило дачника: перед зимовкой все должно быть чисто. Дом убирают, со двора заносят всю мебель . Желательно все кресла, декоративную мебель убрать на зиму или чем-то накрыть чтобы не портилась от непогоды – под снегом и дождем.
- Лайфхак 2. Уборка участка
Листья и ботву с участка сгребают и выбрасывают , потому что на листьях могут оставаться болезни и какие-то вредители. Автоматический полив – продувают. Газон – стригут и подпушивают, разрыхляют, чтобы к корневой системе был доступ воздуха, и она не загнивала. А затем вносят удобрения.
- Лайфхак 3. Уход за цветами
В последние годы у украинцев появилась новая тенденция: высаживать многолетние растения, осенние цветы, декоративные злаки, которые не требуют специального ухода – это экономит время и не вредит растениям. Например, астра осенняя цветет до самой зимы и первых снегов. Такие цветы можно не выкапывать, не пересаживать и не подрезать, они так и простоят до весны.
- Лайфхак 4. Что делать с плодовыми деревьями
Яблони, груши, айву и другие деревья осенью полезно подкормить органическими удобрениями: перегноем, компостом или даже биогумусом с червяками. Нужно удобрение рассыпать под стволом, а затем перекопать, чтобы оно было ближе к корням. А после дождей нужно опрыскать деревья препаратами кальция – это не вредно, зато после сбора урожая яблоки дольше пролежат в погребе.
- Лайфхак 5. Как уберечь зимой виноград
Чтобы виноград хорошо перезимовал, его осенью необходимо подпитать калийными удобрениями и укрыть . Даже такие сорта, которые выдерживают лютые морозы. Когда не хватает калия, то виноград не выдерживает низких температур. Далее можно укрывать землей, опилками, хорошо перепревшим перегноем.
- Лайфхак 6. Безопасность дачи
Конечно, перед тем, как оставить свои дачи на зимовку, стоит позаботиться о безопасности дома и участка. Оптимально – обустроить датчиками движения и сигнализацией . Это лучший способ уберечь от воров и дачу, и растения. Потому что они бывает хвойные растения режут на новый год – сосны, ели, можжевельник стали популярными, поэтому желательно ставить на охрану дом. Если это невозможно сделать, опытные владельцы советуют наведываться на дачу хотя бы два раза в месяц.
Сюжет: Павлина Василенко, Юрий Хоменко, новости "Сегодня", канал "Украина".
Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:
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