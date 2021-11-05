Как подготовить деревья к зиме и нужно ли их белить

Как подготовить деревья к зиме / Фото: Коллаж: Сегодня
Чтобы деревья легче пережили зиму, им не были страшны грызуны и вредители, а также солнечные лучи, морозы, ветер, перепады температуры, важно провести подготовительные работы осенью .
Когда лучше всего белить стволы – осенью или весной ? Какие деревья в саду можно белить? Как правильно обрабатывать фруктовые деревья? Эти и другие советы читайте в наших лайфхаках.
Как готовить деревья к зиме: лайфхаки
- Лайфхак 1. Когда белить
Считается, что за зиму практически всю побелку смоет снегом и дождем. Но именно обработка деревьев на зиму особенно важна . Она защищает ствол от промерзания, морозобоин, зайцев и мышей, а также от ожогов, которые могут спровоцировать отраженные от снега солнечные лучи. А вот весной следует обновить осеннюю побелку.
- Лайфхак 2. Как подготовить стволы к побелке
Прежде чем приступить непосредственно к побелке, деревья важно подготовить. Нужно очистить старую кору, снять лишайник, мох , чтобы ствол по возможности был чистым и гладким, а вместе с корой удаляются болезни и личинки вредителей, устроившихся на зимовку. Это можно делать ножом или ножовкой, строительным шпателем, металлической щеткой.
- Лайфхак 3. Какие деревья белить
Однозначно белить нужно зрелые и старые фруктовые деревья , особенно с проблемными стволами. А вот молодые саженцы хуже переносят известь, а потому для защиты с первой же зимы их лучше обрабатывать глиной.
- Лайфхак 4. Как белить деревья
Побелку можно делать специальной краской, которая продается в магазинах, или известью. Известь гасится и разводится водой за несколько часов до побелки. На 1 кг порошковой или кусковой извести берется 2 л воды. Известь постепенно добавляется в воду и размешивается деревянной палкой до однородной массы. Затем раствор извести наносится на стволы малярной кистью в два слоя. Важно белить не только штамбы и крупные скелетные ветви, но также тщательно обработать развилки нижних веток, где скапливается влага.
- Лайфхак 5. Обмазка глиной
Вместо извести можно использовать глину. Глиняная обмазка также защитит от цветоеда, который выходит из почвы в начале весны и откладывает яйца в еще не распустившиеся почки. Глину разводят водой до кашеобразной консистенции. Затем широкой кистью или просто рукой набирают глину и обмазывают дерево снизу вверх, чтобы не повредить почки. Лучше сделать 2-3 раза, подождав, чтобы подсох каждый слой.
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