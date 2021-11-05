Как подготовить деревья к зиме и нужно ли их белить

Как подготовить деревья к зиме / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы деревья легче пережили зиму, им не были страшны грызуны и вредители, а также солнечные лучи, морозы, ветер, перепады температуры, важно провести подготовительные работы осенью .

Когда лучше всего белить стволы – осенью или весной ? Какие деревья в саду можно белить? Как правильно обрабатывать фруктовые деревья? Эти и другие советы читайте в наших лайфхаках.

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Как готовить деревья к зиме: лайфхаки

Лайфхак 1. Когда белить

Как подготовить деревья к зиме / Фото: pinterest

Считается, что за зиму практически всю побелку смоет снегом и дождем. Но именно обработка деревьев на зиму особенно важна . Она защищает ствол от промерзания, морозобоин, зайцев и мышей, а также от ожогов, которые могут спровоцировать отраженные от снега солнечные лучи. А вот весной следует обновить осеннюю побелку.

Лайфхак 2. Как подготовить стволы к побелке

Как подготовить деревья к зиме / Фото: pinterest

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Прежде чем приступить непосредственно к побелке, деревья важно подготовить. Нужно очистить старую кору, снять лишайник, мох , чтобы ствол по возможности был чистым и гладким, а вместе с корой удаляются болезни и личинки вредителей, устроившихся на зимовку. Это можно делать ножом или ножовкой, строительным шпателем, металлической щеткой.

Лайфхак 3. Какие деревья белить

Как подготовить деревья к зиме / Фото: pinterest

Однозначно белить нужно зрелые и старые фруктовые деревья , особенно с проблемными стволами. А вот молодые саженцы хуже переносят известь, а потому для защиты с первой же зимы их лучше обрабатывать глиной.

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Лайфхак 4. Как белить деревья

Как подготовить деревья к зиме / Фото: pinterest

Побелку можно делать специальной краской, которая продается в магазинах, или известью. Известь гасится и разводится водой за несколько часов до побелки. На 1 кг порошковой или кусковой извести берется 2 л воды. Известь постепенно добавляется в воду и размешивается деревянной палкой до однородной массы. Затем раствор извести наносится на стволы малярной кистью в два слоя. Важно белить не только штамбы и крупные скелетные ветви, но также тщательно обработать развилки нижних веток, где скапливается влага.

Лайфхак 5. Обмазка глиной

Вместо извести можно использовать глину. Глиняная обмазка также защитит от цветоеда, который выходит из почвы в начале весны и откладывает яйца в еще не распустившиеся почки. Глину разводят водой до кашеобразной консистенции. Затем широкой кистью или просто рукой набирают глину и обмазывают дерево снизу вверх, чтобы не повредить почки. Лучше сделать 2-3 раза, подождав, чтобы подсох каждый слой.

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