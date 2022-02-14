Как правильно разогреть рис, чтобы он не стал кашей

Как правильно греть рис, чтобы он снова стал вкусным / Фото: Unsplash

Рис – популярный и любимый продукт , который часто входит в состав других блюд. Из него готовят каши, салаты, плов, тефтели, голубцы и многое другое.

Оставшийся после приготовления отварной рис хорошо хранится в холодильнике , но может стать жестким, сухим и невкусным.

Реклама

Чтобы вернуть рису приятный вкус и консистенцию, а также чтобы он не пригорел или наоборот – не превратился в кашу, его следует правильно разогреть . Мы поделимся с вами несколькими простыми способами, как греть рис.

Как разогреть рис: лайфхаки

Лайфхак 1. В микроволновке

Как правильно греть рис / Фото: pinterest

Чтобы нагреть рис в микроволновой печи, налейте в миску 1 ст. ложку воды. Затем аккуратно разомните вилкой рис , чтобы после разогрева не оставалось комочков. Накройте крышкой и разогрейте рис на высокой мощности в течение 1 минуты. Снимите крышку и снова поставьте рис в микроволновку 1-2 минуты.

Реклама

Лайфхак 2. На плите

Как правильно греть рис / Фото: unsplash

Разогреть рис можно на обычной плите. Для этого удобно воспользоваться толстостенной сковородой или сотейником. Сначала добавьте немного масла – растительного или сливочного. А затем в разогретый жир поместите вареный рис и помешайте лопаткой, разбивая комочки. Когда каждое зернышко покроется маслом, влейте немного жидкости – воду или бульон, накройте крышкой и разогрейте рис на слабом огне, периодически помешивая, чтобы он не пригорел.

Лайфхак 3. В духовке

Как правильно греть рис / Фото: unsplash

Реклама

Большое количество риса удобнее греть в духовке. Для начала разогрейте ее до 180°С. Вареный рис разложите ровным слоем на противень и разбейте лопаткой комки. Затем сбрызните рис 1-2 ложками воды . Накройте противень фольгой и отправьте в духовку на 15-20 минут.

Ранее мы рассказывали, как можно разогреть выпечку.