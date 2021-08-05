Как и когда правильно собирать урожай овощей

Как собирать урожай овощей / Фото: Коллаж: Сегодня
Ранее мы рассказывали об интересных приспособлениях и гаджетах, которые облегчают сбор урожая в саду на даче. А вот как определить время сбора овощей и как правильно выкапывать и срывать их с грядки? Читайте в нашей статье.
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Как и когда собирать овощи: лайфхаки
- Лайфхак 1. Как копать картошку
Как собирать урожай овощей / Фото: Unsplash
Как только на картофеле начала усыхать ботва – значит, пришло время сбора урожая. Не стоит затягивать, потому что, чем дольше клубни находятся в грунте, тем больше они теряют в весе. Лучше собирать картофель в сухую солнечную погоду – так он будет дольше храниться. Копают картошку вилами или лопатой, очищают клубни от земли, дают просохнуть в тени и убирают на хранение.
- Лайфхак 2. Как собирать помидоры
Как собирать урожай овощей / Фото: Unsplash
Разово на салатик помидоры срывают по мере их поспевания. А более массовый сбор проводят по мере роста температуры. Покрасневшие плоды лучше срывать сразу – оставаясь на кустах, они заставляют скорее созревать оставшиеся томаты, которые не успевают набрать положенную сорту массу. Срывают помидоры утром. Их отламывают вместе с шапочкой из чашелистиков всей кистью руки.
- Лайфхак 3. Как выдергивать морковь
Как собирать урожай овощей / Фото: Unsplash
Морковь более вкусная и сладкая, если она не достигла состояния полной зрелости. Убирать корнеплоды лучше вечером. Морковку выдергивают за ботву, подкопав вилами. Затем для хранения зелень с корнеплодов обрывают или обрезают ножницами.
- Лайфхак 4. Как собирать урожай свеклы
Как собирать урожай овощей / Фото: Pixabay
Свеклу убирают и обрывают ботву таким же образом. Но перед хранением ее оставляют подсохнуть. Причем плоские корнеплоды слаже, но они хранятся меньше, чем круглые и удлиненные. Так что их нужно использовать в первую очередь.
- Лайфхак 5. Правила сбора огурцов
Как собирать урожай овощей / Фото: Pixabay
Огурцы следует собирать регулярно по мере созревания, потому что оставшиеся на кустах плоды тормозят поспевание остального урожая. Убирая огурцы, пользуются садовыми ножницами или секатором.
- Лайфхак 6. Как собирают кабачки
Как собирать урожай овощей / Фото: Pixabay
Аналогичным образом поступают с кабачками. Их также нельзя дергать с куста. А если наступать на листья и плети, это может впоследствии снизить урожай.
- Лайфхак 7. Как снимать урожай лука
Как собирать урожай овощей / Фото: Unsplash
Репчатый лук собирают, когда перья высыхают, а шейка истончается. Его подкапывают на грядке, выдергивают и просушивают на открытом солнце, пока он не станет звенеть и шелестеть. С луковиц нельзя слишком интенсивно счищать землю, постукивать ими друг о друга или бросать, иначе они будут плохо храниться.
- Лайфхак 8. Как правильно собирать чеснок
Как собирать урожай овощей / Фото: Pixabay
Чеснок также следует подкопать и выдернуть. Но вот просушивать его можно не на солнце, а в тени, в хорошо проветриваемом месте. От солнца чеснок стекленеет, и урожай становится непригодным для хранения.
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