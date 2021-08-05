Как и когда правильно собирать урожай овощей

Помидоры лучше срывать утром, свеклу – вечером, лук сушат на солнце, чеснок – в тени, а если наступить на листья кабачка, то урожай снизится.

Как собирать урожай овощей / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали об интересных приспособлениях и гаджетах, которые облегчают сбор урожая в саду на даче. А вот как определить время сбора овощей и как правильно выкапывать и срывать их с грядки? Читайте в нашей статье.

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Как и когда собирать овощи: лайфхаки

Лайфхак 1. Как копать картошку

Как собирать урожай овощей / Фото: Unsplash

Как только на картофеле начала усыхать ботва – значит, пришло время сбора урожая. Не стоит затягивать, потому что, чем дольше клубни находятся в грунте, тем больше они теряют в весе. Лучше собирать картофель в сухую солнечную погоду – так он будет дольше храниться. Копают картошку вилами или лопатой, очищают клубни от земли, дают просохнуть в тени и убирают на хранение.

Лайфхак 2. Как собирать помидоры

Как собирать урожай овощей / Фото: Unsplash

Разово на салатик помидоры срывают по мере их поспевания. А более массовый сбор проводят по мере роста температуры. Покрасневшие плоды лучше срывать сразу – оставаясь на кустах, они заставляют скорее созревать оставшиеся томаты, которые не успевают набрать положенную сорту массу. Срывают помидоры утром. Их отламывают вместе с шапочкой из чашелистиков всей кистью руки.

Лайфхак 3. Как выдергивать морковь

Как собирать урожай овощей / Фото: Unsplash

Морковь более вкусная и сладкая, если она не достигла состояния полной зрелости. Убирать корнеплоды лучше вечером. Морковку выдергивают за ботву, подкопав вилами. Затем для хранения зелень с корнеплодов обрывают или обрезают ножницами.

Лайфхак 4. Как собирать урожай свеклы

Как собирать урожай овощей / Фото: Pixabay

Свеклу убирают и обрывают ботву таким же образом. Но перед хранением ее оставляют подсохнуть. Причем плоские корнеплоды слаже, но они хранятся меньше, чем круглые и удлиненные. Так что их нужно использовать в первую очередь.

Лайфхак 5. Правила сбора огурцов

Как собирать урожай овощей / Фото: Pixabay Реклама

Огурцы следует собирать регулярно по мере созревания, потому что оставшиеся на кустах плоды тормозят поспевание остального урожая. Убирая огурцы, пользуются садовыми ножницами или секатором.

Лайфхак 6. Как собирают кабачки

Как собирать урожай овощей / Фото: Pixabay

Аналогичным образом поступают с кабачками. Их также нельзя дергать с куста. А если наступать на листья и плети, это может впоследствии снизить урожай.

Лайфхак 7. Как снимать урожай лука

Как собирать урожай овощей / Фото: Unsplash

Репчатый лук собирают, когда перья высыхают, а шейка истончается. Его подкапывают на грядке, выдергивают и просушивают на открытом солнце, пока он не станет звенеть и шелестеть. С луковиц нельзя слишком интенсивно счищать землю, постукивать ими друг о друга или бросать, иначе они будут плохо храниться.

Лайфхак 8. Как правильно собирать чеснок

Как собирать урожай овощей / Фото: Pixabay

Чеснок также следует подкопать и выдернуть. Но вот просушивать его можно не на солнце, а в тени, в хорошо проветриваемом месте. От солнца чеснок стекленеет, и урожай становится непригодным для хранения.

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