Как правильно убирать: борьба с домашними пылесборниками

Как правильно убирать, чтобы в доме было меньше пыли / Фото: Коллаж: Сегодня

Даже если вы приложите максимум усилий и уже с порога приведете в порядок прихожую, а также заглянете в самые грязные места на кухне, вам не избежать скопления пыли в доме .

Ведь грязь в дом попадает не только через порог, а также приносится воздухом и скапливается в местах, о которых мы часто забываем во время уборки. Но от этого не перестаем этим дышать. Включите в план уборки несколько обязательных пунктов , и ваш дом заметно очистится от пыли.

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Как бороться с домашними пылесборниками: лайфхаки

Лайфхак 1. Люстра

Как правильно убирать / Фото: pixabay

Одно из самых главных мест сбора пыли традиционно расположено на самом видном, да к тому же и освещенном месте . Это люстра. Убирая в доме, не забывайте периодически поднимать голову и смотреть вверх, а не только под ноги. Чем красивее конструкция светильника, чем больше в нем завитков и мелких деталей, тем больше времени потребуется на то, чтобы отчистить все это от пыли.

Лайфхак 2. Жалюзи

Как правильно убирать / Фото: pixabay

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Еще один известный пылесборник, который накапливает грязь больше, чем гардины и шторы. Жалюзи находятся на главных потоках воздуха между улицей и домом , а потому часто подвержены пылевым атакам. Тем более, они часто сделаны из синтетических материалов, которые имеют свойство притягивать пыль. Так что их важно мыть почаще.

Лайфхак 3. Вентиляция

Как правильно убирать / Фото: pixabay

С вентиляционными решетками – та же ситуация. Особенно если помимо пыли на них накапливается жир , как, к примеру, происходит с вытяжкой на кухне. А потому вся грязь возвращается назад в квартиру, и нею приходится дышать. Вентиляцию важно чистить 2-3 раза в месяц. При этом оптимально сделать решетки съемными.

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Лайфхак 4. Флаконы в ванной

Как правильно убирать / Фото: pixabay

Множество баночек, бутылочек и тюбиков с косметикой, гелями, шампунями и прочей химией в ванной комнате, как магнитом, притягивают пыль – ведь там повышенная влажность, а флаконы чаще всего пластиковые. Из-за этого внешний вид ванной становится несколько неряшливым и неопрятным. По возможности отправьте все флаконы в закрытые шкафчики и полочки, чтобы не перетирать часто и многократно каждый из них.

Лайфхак 5. Под мебелью

Как правильно убирать / Фото: pixabay

Обычно убирается видимая часть комнаты. Она больше и все время на глазах. А вот если заглянуть за диваны и под шкафы – там как раз накапливается очень много пыли и грязи. Эти очаги ждут своего часа только во время генеральной уборки . Чтобы каждый раз не двигать мебель, попробуйте воспользоваться щелевой насадкой на пылесос и поработать нею между стеной и мебелью.

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