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Как сделать, чтобы коврик не скользил

Ольга Козачок
4 февраля, 18:41
Есть несколько способов обезопасить себя и родных на скользком полу в ванной, прихожей или комнате.

Что сделать, чтобы коврик не скользил / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Часто на пол кладут не очень большие коврики. Это практично и удобно в ванной, прихожей, детской. Они украшают интерьер, создают тепло и уют, но при этом имеют неприятное свойство ускользать из-под ног , в отличие от большого и громоздкого полового покрытия.

Как обезопасить себя от падения на скользком полу и надежно зафиксировать коврик? Читайте наши лайфхаки и выбирайте наиболее подходящий для себя вариант.

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Как избавить коврик от скольжения: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Подложка

Что сделать, чтобы коврик не скользил / Фото: pinterest

Не нужно придумывать велосипед, потому что отличное решение для скользящих ковриков уже существует. Вам нужно только померять свой ковер и купить сетку-подложку соответствующего размера. Если она больше вашего коврика, срежьте излишки. При желании можете подшить сетку под ковер или просто положить его сверху. Во втором случае коврик будет удобнее стирать.

  • Лайфхак 2. Силиконовый герметик

Что сделать, чтобы коврик не скользил / Фото: pinterest

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Нанесите на изнаночную сторону коврика силиконовый герметик точками или полосками. Можно взять прозрачный или подобрать по цвету. Дайте средству высохнуть. Проблема скольжения вас больше не побеспокоит. С герметиком можно стирать ковер – он служит долго, не слазит и не крошится.

  • Лайфхак 3. Липучки

Что сделать, чтобы коврик не скользил / Фото: pinterest

Еще один вариант закрепить непослушный ковер – воспользоваться липучками . Приклейте к полу колючую половинку липучки, а на коврик пришейте мягкую. Только, когда будете стирать коврик, не ходите по полу босиком или в капроновых колготах – поцарапаете ноги.

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  • Лайфхак 4. Скотч

Что сделать, чтобы коврик не скользил / Фото: pinterest

От качества двустороннего скотча и его липких свойств зависит, как долго прослужит такой метод. Отрежьте четыре полосы скотча – на каждую сторону ковра. Расположите ленты так, чтобы между ними и краями напольного покрытия оставалось 1-2 см зазора, и хорошенько прижмите . Также для лучшего сцепления можно приклеить несколько дополнительных полосок по центру ковра.

  • Лайфхак 5. Клейкая лента

Что сделать, чтобы коврик не скользил / Фото: pinterest

Не хотите возиться сами – купите готовый вариант в магазине. Для коврика в ванной или прихожей хорошо подходит самоклеящаяся противоскользящая лента . Чаще всего она изготовлена из полиуретана и как раз предназначена для того, чтобы коврики не скользили.

Ранее мы рассказывали, как легко почистить ковер без химии.