Как сделать, чтобы волосы не жирнели быстро

Как ухаживать за жирными волосами / Фото: Коллаж: Сегодня

Жирный блеск, засаленные корни, неаккуратная прическа портит не только внешний вид, но и настроение. Быстро жирнеющие волосы – проблема, которая может возникать по разным причинам – от смены сезонов и перепадов температуры до стрессов и неправильного питания и режима сна.

Но есть простые способы, которые помогут вам поддерживать волосы в нормальном состоянии, красивыми и привлекательными.

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Как ухаживать за жирными волосами: лайфхаки

Лайфхак 1. Частота головомойки

Как ухаживать за жирными волосами / Фото: unsplash

Не нужно мыть голову каждый день . Чем чаще вы это делаете, тем сильнее стимулируете работу сальных желез на выработку кожного жира. Получается замкнутый круг.

Лайфхак 2. Температура

Как ухаживать за жирными волосами / Фото: unsplash

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От температуры напрямую зависит все та же работа сальных желез. Мыть голову желательно не горячей водой, а теплой. А вот ополаскивать голову лучше всего едва теплой водой . Также лучше не использовать горячий фен, утюжок и плойку или же делать это как можно реже.

Лайфхак 3. Маски

Как ухаживать за жирными волосами / Фото: pinterest

От излишней жирности волос помогают маски на основе кефира, молочной сыворотки, лимонного сока, уксуса, яичного желтка. Их наносят минут за 20 до мытья головы, затем смывают теплой водой без шампуня. А отваром крапивы, ромашки или мяты хорошо ополаскивать волосы после мытья головы.

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Лайфхак 4. Уходовые средства

Как ухаживать за жирными волосами / Фото: unsplash

Если волосы быстро жирнеют, имеет смысл на время отказаться от применения геля, мусса, лака для волос, потому что они делают пряди тяжелыми , гладкими, но при этом слипшимися и грязными. А чтобы длинные волосы дольше не жирнели, можно попробовать сухой шампунь.

Лайфхак 5. Шапка

Как ухаживать за жирными волосами / Фото: unsplash

Нельзя в мороз отказываться от шапки. Сосуды кожи головы от холода сужаются, что приводит к нарушению кровообращения. Однако важно правильно подобрать шапку. Она не должна сильно сжимать голову. Отдайте предпочтение головному убору из натуральных материалов , без синтетики, особенно изнутри, чтобы кожа головы дышала, и не создавался нежелательный парниковый эффект. Нельзя надевать шапку на влажные волосы.

Лайфхак 6. Прическа

Как ухаживать за жирными волосами / Фото: unsplash

Старайтесь меньше расчесывать волосы и трогать их руками . Для этого целесообразно подобрать себе соответствующую прическу, которая не требует вашего частого вмешательства. Кстати, короткие волосы дольше остаются объемными и за ними легче ухаживать.

Лайфхак 7. Уход за расческой

Как ухаживать за жирными волосами / Фото: скриншот из YouTube/LOVISOVET

Расческа имеет свойство накапливать грязь и возвращать ее чистым волосам. Во время расчесывания на гребне или щетке остается много грязи и налета : это пыль, перхоть, кожное сало, частички кожи, а также остатки лаков, гелей и других стайлинговых средств. Оптимально чистить и мыть расчески примерно 1-2 раза в неделю.

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