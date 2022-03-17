Как сделать холодный парник: ТОП-5 простых советов

Как сделать холодный парник / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня

С началом весеннего сезона у дачников появляется много работы. Проследить за всходами и защитить их от холода, ветра, перепадов температуры поможет холодный парник , который легко сделать своими руками.

Это невысокая конструкция в виде короба или ящика без дна, которая устанавливается непосредственно на землю с высаженными растениями. Для удобства холодный паник оснащен прозрачной крышей, которая легко снимается.

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Весной холодный парник обеспечивает раннее прорастание семян , а осенью может защитить растения после наступления холодов. Также его применяют для акклиматизации саженцев, которые были выращены в помещении – в парнике им не страшна резкая смена температур.

Как построить холодный парник: лайфхаки

Лайфхак 1. Материалы для каркаса

Как сделать холодный парник / Фото: pinterest

Раму для парника чаще всего делают из дерева – оно удобно тем, что его можно легко подпилить до нужного размера. Также для каркаса можно использовать пластик, бетонные блоки, кирпичи и другие строительные материалы, которые есть в наличии. Проследите, чтобы они не были токсичными и не заразили почву. К примеру, дерево должно быть окрашено безопасной краской.

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Лайфхак 2. Крышка

Как сделать холодный парник / Фото: pinterest

Сооружая короб без днища, заранее продумайте, из чего будет крышка теплицы. Практично и выгодно использовать старые оконные рамы , а также застекленные двери. Если нет стекол – застеклите их, поставьте прозрачный пластик или затяните пленкой. Крышка должна быть съемной или откидной, чтобы было легко регулировать температуру в парнике: днем открывать, а ночью закрывать.

Лайфхак 3. Форма парника

Как сделать холодный парник / Фото: pinterest

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Традиционно такую теплицу делают прямоугольной и квадратной формы из целей экономии места. Хотя, если использовать для основы покрышки – парник может быть и круглым. Можно оставить его плоским или же сделать крышку под небольшим углом в сторону солнца, чтобы в парник попадало больше солнечных лучей. Логично размер основы теплицы подогнать под размеры уже имеющейся крышки , а не наоборот.

Лайфхак 4. Место

Как сделать холодный парник / Фото: pinterest

Холодный парник устанавливается в саду на хорошей почве , куда попадает много солнечного света. Кстати, если позволяет конфигурация участка, можно установить подобную теплицу на склоне, используя лишь стеклянный верх.

Лайфхак 5. Растения

Как сделать холодный парник / Фото: pinterest

Какие же растения можно выращивать в холодной теплице? Это в первую очередь те, которые вегетируют при низких температурах : руккола, мангольд, салат, шпинат, листовая горчица, ранний укроп, петрушка, лук, весенний редис, рассаду капусты и цветочную рассаду. Посевы ранней зелени можно делать каждые несколько недель, как только температура почвы в парнике достигнет 8-10 градусов. Проверить ее можно обычным термометром.

Ранее мы рассказывали, как сделать контейнеры для семян и рассады из подручных средств.