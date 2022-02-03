Как сделать крутящуюся валентинку своими руками: пошаговая инструкция с фото

Как сделать крутящуюся валентинку на День влюбленных: лайфхаки с фото / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня
В День святого Валентина, 14 февраля есть старая добрая традиция – дарить друг другу валентинки . И, конечно же, приятнее всего получать в подарок праздничную нарядную открытку, сделанную своими руками.
Предлагаем вам собственноручно изготовить замечательную интерактивную валентинку , которая удивит, повеселит и порадует любого! Сделать ее очень просто, главное – смотрите фото и следуйте пошаговой инструкции.
Как сделать крутящуюся валентинку: лайфхак
- Как сделать валентинку: шаг 1.
Возьмите прямоугольный лист плотной бумаги или картона и сложите пополам. Второй лист другого цвета должен быть немного меньше, чем половинка первого.
- Как сделать валентинку: шаг 2.
На каждом листе по центру циркулем нарисуйте круг и вырежьте .
- Как сделать валентинку: шаг 3.
Возьмите два маленьких разноцветных листа бумаги .
- Как сделать валентинку: шаг 4.
С помощью шаблона на маленьких бумажках нарисуйте сердечки , по размеру меньшие, чем вырезанные круги.
- Как сделать валентинку: шаг 5.
Аккуратно вырежьте сердечки – они должны быть одинаковыми.
- Как сделать валентинку: шаг 6.
Смажьте одно сердечко клеем, по центру положите нитку и накройте сверху вторым сердечком.
- Как сделать валентинку: шаг 7.
С помощью скотча прикрепите сердечко по центру открытки.
- Как сделать валентинку: шаг 8.
Сверху приклейте второй лист открытки, меньший по размеру.
- Как сделать валентинку: шаг 9.
Внутри открытки сделайте поздравительную подпись .
- Как сделать валентинку: шаг 10.
Закрутите сердечко и сложите открытку. Валентинка готова. Когда любимый человек откроет ее, сердечко завертится и замигает разными цветами.
Ранее мы рассказывали, что подарить любимой девушке на День Валентина-2022.