Как сделать свечу из мыла: любопытный лайфхак с фото

Как сделать свечу из мыла / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня
В жизни бывают разные ситуации. И знания никогда не помешают. Предлагаем вам провести опыт, как можно сделать свечу из обычного мыла.
Этот интересный эксперимент можно провести с детьми для общего развития. А возможно, такой опыт пригодится вам самим, если вдруг вы окажетесь в походных условиях, когда есть мыло, но нет света .
Кроме того, такое собственноручно изготовленное и украшенное оригинальное изделие можно использовать в качестве эксклюзивного подарка .
Для изготовления свечи вам понадобится:
Из мыла можно сделать свечу / Фото: pinterest
- 1 кусок хозяйственного мыла,
- столовый уксус,
- вода;
- толстая хлопчатобумажная нить.
Как сделать свечу из мыла: пошаговая инструкция
- Измельчите хозяйственное мыло
с помощью терки или ножом и поместите в кастрюлю.Измельчите мыло / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
- Налейте воду так, чтобы она покрыла мыльную стружку
.Влейте воду / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
- Поставьте кастрюлю с мылом в большую по размеру емкость с водой для водяной бани
. Нагрейте воду и помешивайте мыло до полного растворения.Водяная баня / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
- Снимите кастрюлю с огня и влейте в нее уксус.Добавьте уксус / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
- Под действием кислоты в растворе образуется густая белая масса
– стеарин.Появление стеарина / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
- Оставьте массу остывать, а затем достаньте стеарин
.Достаньте стеарин / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
- Поломайте его на кусочки и промойте в воде
, а затем высушите с помощью бумажных салфеток.Высушите стеарин / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
- Подготовьте фитиль
, привязав на нить грузик.Сделайте фитиль / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
- Полученный стеарин вновь растопите на водяной бане
, используя ненужную металлическую посуду, к примеру, консервную банку.Растопите стеарин / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
- Расплавленный стеарин вылейте в выбранную баночку, которая может послужить подсвечником. Но при желании можно затем достать застывшую свечу, поместив ее ненадолго в горячую воду
.Изготовление свечи / Фото: pinterest
- На этом этапе можно поэкспериментировать с цветом, формой, добавками
и украшениями будущих свечей.Украсьте свечи / Фото: unsplash
- Поместите внутрь фитиль, закрепив его над банкой
, и оставьте свечу до полного остывания.Вставьте фитиль в свечу / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
Ранее мы делились удивительно простым лайфхаком, как зажигать свечку, чтобы не обжечься. А еще рассказывали, как сделать из старой банки подсвечник и множество других красивых вещей.