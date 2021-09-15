Как сделать теплые грядки / Фото: Коллаж: Сегодня

После уборки урожая многие дачники собирают и выбрасывают органику, стебли, ботву. А зря, потому что это отличный материал для утепления растений и залог хорошего будущего урожая .

Как правильно обустроить теплые грядки на участке, читайте наши лайфхаки.

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Польза от ботвы, сорняков, скошенной травы, опавших листьев и стеблей очевидна: такие прослойки для будущих растений получаются экономными, простыми и экологически чистыми .

При этом органические остатки не гниют в компостной куче, отдавая тепло на ветер, а создают возможность обогрева для будущих всходов и заодно питают их .

Нижние слои теплой грядки, перегнивая естественным образом, становятся биотопливом. В результате в такой грунт можно будет высаживать растения на 2-3 недели раньше , чем на обычные грядки.

Как сделать теплые грядки: лайфхаки

Лайфхак 1. Выбор места

Как сделать теплые грядки / Фото: Unsplash

Обустраивая теплую грядку, выбирайте открытые и хорошо освещенные места , которые впоследствии окажутся освещенными солнцем, а не под деревьями.

Лайфхак 2. Полив

Как сделать теплые грядки / Фото: Pinterest

Для более активного процесса перегнивания растений компост должен быть все время влажным . Для этого каждый слой нужно обильно проливать и следить, чтобы земля не пересыхала.

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Лайфхак 3. Качество

Как сделать теплые грядки / Фото: Pixabay

Собирая растительную массу для грядки, внимательно смотрите, чтобы в нее не попали посторонние семена , а также растительные остатки, зараженные болезнями или вредителями.

Лайфхак 4. Обустройство грядки

Как сделать теплые грядки / Фото: Pinterest

В выбранном месте нужно снять верхний плодородный слой на глубину примерно 20-30 см . Затем из пластика или дерева делается коробка шириной примерно 0,5-1 м, которая будет выступать в роли основы для грядки. Эта коробка устанавливается в землю. При желании ее можно немного углубить . На самое дно помещаются крупные и грубые органические отходы , которые будут перегнивать дольше всего и служить дренажом грядки: трухлые доски и ветки, корни растений, грубые стебли и т. д. Следующий слой – это основная масса более мягких растительных отходов : ботва, сорняки, пищевые объедки и очистки, гнилые овощи и фрукты и т.д. Сверху помещают уже готовый садовый компост , который хорошо перегнил. А последнюю очередь на грядку возвращают плодородную почву , которую изначально сняли с этого места.

Лайфхак 5. Сроки

Как сделать теплые грядки / Фото: Unsplash

Через 3-4 года весь грунт из каркаса теплой грядки нужно поменять на свежий. При этом его можно просто разбросать по остальным грядкам на участке.

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