Как сеять семена помидоров для рассады: пошаговая инструкция

Посадка помидор на рассаду / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Вырастить рассаду помидоров для дальнейшей высадки в грунт совсем не сложно. Большая часть успеха и хорошего урожая зависит от правильной подготовки и посева семян, а также первичного ухода за сеянцами. Как это сделать, читайте в нашей статье.

Как сеять семена помидор для рассады: лайфхаки

Лайфхак 1. Сроки посева

Когда сеять рассаду помидоров / Фото: istockphoto

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Эту информацию можно узнать, почитав упаковку. Производители семян обычно пишут, когда именно можно сеять семена определенного сорта томатов или же указывают сроки созревания плодов .

скороспелые помидоры сеют примерно за 100-110 дней до предполагаемого сбора урожая; семена среднеспелых сортов высеивают за 120 дней до урожая; поздние сорта можно сеять за 130-140 дней до снятия первых плодов.

Лайфхак 2. Обеззараживание семян

Как защитить семена помидоров / Фото: pinterest

Подготовка к посеву также во многом зависит от указанной на упаковке информации. Если семена не были обработаны фунгицидом, их следует обеззаразить, замочив в растворе марганцовки на полчаса . Затем их нужно промыть водой и подсушить. Удобно предварительно завернуть семена в тканевой мешочек или марлю. Обеззараженные семена достаточно просто подержать полчаса в чистой воде комнатной температуры, чтобы они набухли .

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Лайфхак 3. Проращивание семян

Нужно ли замачивать семена помидоров / Фото: pinterest

Сеянцы томатов взойдут быстрее, если семена предварительно прорастить. Для этого их помещают во влажную марлю или хлопчатобумажную салфетку, заворачивают в полиэтиленовый пакет и кладут в теплое место. Важно регулярно проверять семена и поддерживать высокую влажность. Через 3-5 дней семена должны проклюнуться .

Лайфхак 4. Подготовка емкостей

Как сделать контейнеры для семян и рассады / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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Подготовьте для семян подходящие контейнеры . Это могут быть пластиковые стаканчики, маленькие горшочки, а также скорлупа яиц, яичные лотки, втулки от туалетной бумаги и даже газета.

Лайфхак 5. Подготовка земли

Как подготовить грунт под рассаду помидоров / Фото: istockphoto

Перед посевом важно обработать грунт противогрибковыми средствами, чтобы избежать поражения семян черной ножкой. Обеззараживание грунта можно провести 1%-м раствором марганцовки, прогреванием в духовке или микроволновке.

Лайфхак 6. Посев семян

Как сеять готовые семена / Фото: pinterest

На дно емкости поместите дренаж слоем 1-2 см, насыпьте питательный грунт, полейте теплой водой. Когда вода впитается, проделайте углубления примерно 1 см и посейте в них семена – по 2 штуки в каждое. В общий контейнер семена сеются в бороздки на расстоянии примерно 2-4 см друг от друга . Присыпьте семена тонким слоем почвы и опрыскайте из пульверизатора.

Лайфхак 7. Уход за семенами

Как ухаживать за рассадой помидоров / Фото: istockphoto

Емкость с семенами лучше накрыть пищевой пленкой и поставить в хорошо освещенное теплое место с температурой 22-25°С . Через 5-10 дней, когда появятся первые всходы, температуру нужно снизить до 17-18°С. При недостатке света ростки будут тонкими, длинными, ослабленными и не дадут качественного урожая. Также регулярно проверяйте сеянцы и при подсыхании грунта опрыскивайте из пульверизатора. Средний срок выдерживания рассады на подоконнике от появления всходов до высадки в грунт составляет 45-60 дней.

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