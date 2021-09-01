Как защитить варенье от плесени и что делать, если она появилась

Как уберечь варенье от плесени / Фото: freepik.com

Каждая опытная хозяйка знает, сколько ягод, недешевых ягод, нужно для вкусного варенья и сколько времени и сил нужно, чтобы его сварить. Но бывает так, что время, чтобы есть варенье не пришло, а мы видим на нем плесень. Да, существуют продукты, которые с ее появлением все равно можно есть. С вареньем совсем другая история. Узнаем, как избежать ошибок и не допустить плесень к своему варенью.

Как правильно закатывать варенье, чтобы не допустить плесени

Крышки и банки должны быть обязательно простерилизованы, в кипятке или паром. Но перед закручиванием банку нужно остудить, то есть она должна быть теплой.

Это для того, чтобы избежать конденсата, что увеличивает риск появления плесени. Крышки должны быть закручены максимально плотно.

Когда варенье уже разлито по банкам, положите на поверхность, под крышку, пергамент, смоченный в спирте. Такая защите может втянуть в себя вероятную плесень.

Немаловажно придерживаться рецепта и класть ровно столько сахара, сколько требуется. Мало сахара – плесень на варенье. Чтобы проверить готовность, капните немного варенья на тарелку – если капля не растечется, то оно нормальное.

Как правильно хранить варенье

Хранить варенье нужно при температуре от 2 до 12 градусов выше нуля / Фото: Depositphotos

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В темном, прохладном месте. Эксперты придерживаются одного мнения: хранить варенье нужно при температуре от 2 до 12 градусов выше нуля.

Здесь речь идет, скорее, о холодильнике. В обычных кладовках варенье может храниться не больше года.

Есть ли шанс спасти варенье, когда появилась плесень?

Очень минимальный, но есть. Снимите широкий слой пораженного варенья ложкой, то, что осталось, снова прокипятите и закрутите в стерильные банки.

Но это категорически нельзя делать, если плесень живет в вашем варенье давно. Такое варенье, к сожалению, нужно выбросить.

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