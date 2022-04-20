Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

Когда празднуется Пасха в разные годы / Фото: Unsplash

Самый значимый праздник для христиан всего мира – это Пасха. Она установлена в честь Воскресения Христова – события, которое стало центром библейской истории. Если посмотреть в православный календарь, то Пасха там будет обозначена самым ярким красным цветом.

Каждый год дата Пасхи рассчитывается по-разному. Предлагаем вашему вниманию наглядный календарь Пасхи до 2025 года, исходя из которого можно легко узнать даты самых важных церковных праздников. Ведь многие из них непосредственно зависят от дня празднования Пасхи.

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Как высчитывается Пасха: календарь православной пасхалии

Пасхалия – это сложная система расчета, которая по специальным таблицам помогает определить даты празднования переходящих церковных праздников, в первую очередь Пасхи, по календарю для разных годов. В этих расчетах учитывается взаимосвязь множества календарно-астрономических величин.

По правилам Первого Вселенского собора от 325 года, празднование православной Пасхи совершается в первое воскресенье после весеннего полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. При этом, если в это же воскресенье отмечается еврейская Пасха, то празднование православной Пасхи переносится еще на неделю.

Для вычисления даты празднования Пасхи и других переходящих праздников православная церковь пользуется юлианским календарем, введенным в оборот еще при Юлии Цезаре, в 45 году до н.э. То есть дата, когда отмечается Пасха по календарю, высчитывается по старому стилю.

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А вот католики, наоборот, считают дату Пасхи по новому стилю и используют григорианский календарь, введенный в 1582 г. Папой Римским Григорием XIII. Из-за этого несовпадения правил пасхалии разных конфессий дни Пасхи по календарю у них не совпадают.

Расчет церковных переходящих праздников, зависящих от Пасхи: календарь до 2025 г.

Календарь Пасхи / Фото: Сегодня

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От даты Пасхи ведут отсчет другие преходящие церковные праздники:

Прощеное воскресенье отмечается за 7 недель до Пасхи;

Вербное воскресенье празднуется за одну неделю до Пасхи;

Вознесение наступает на 40-й день после Воскресения Христова;

Троица празднуется на 50 день после Пасхи.

Петров пост начинается на 57-й день.

Итак, Пасха в 2022 году наступает 24 апреля. Значит, исходя из православного календаря, Вознесение в нынешнем году будем отмечать 2 июня, а Троицу – 12 июня.

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