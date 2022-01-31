Китайский Новый год 2022: история и интересные традиции праздника

Китайский Новый год 2022: история и традиции праздника / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

В 2022 году Новый год по восточному гороскопу наступает 1 февраля – вместе с февральским новолунием. Именно на второе новолуние после дня зимнего солнцестояния приходится этот день.

Этот восточный праздник, посвященный встрече Нового года и началу нового жизненного цикла, в последнее время пользуется популярностью у европейцев. Каковы особенности, история и главные традиции Китайского Нового года, узнайте в нашей статье.

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Китайский Новый год-2022: история праздника

Этот Новый год придет под знаком Черного Водяного Тигра, и продлится он до 21 января 2023 года

До наших дней дошла интересная история и легенда про Новый год. Китайцы называют этот праздник "Нянь", что в переводе означает "год". Нянь − это страшное и прожорливое чудовище , жившее в море, которое периодически, как раз в канун Нового года, выходило на землю, нападало на целые селения и пожирало всех, кто попадался ему на пути. Люди очень боялись Няня, ему жертвовали еду, а сами в это время прятались, чтобы страшилище никого не нашло и не съело.

Но наконец нашелся герой, который спас всех людей от страшного Няня. Им оказался нищий старик. Он разрисовал красной краской двери в дом, надел на себя красные одежды, взял фонарь и хлопушки из бамбука и устроил такой неимоверный шум, что до смерти напугал чудовище .

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С тех пор у китайцев красный цвет стал символизировать Новый год, у людей сохранилась традиция шумно и весело встречать праздник, а его обязательными атрибутами стали огонь, фонари и хлопушки.

Китайский Новый год: традиции

На востоке по сей день соблюдается важная новогодняя традиция: за праздничным столом должны собраться вместе все члены семьи. А потому другое название китайского Нового года – " встреча после разлуки ".

Считается, что на Китайский Новый год помимо живых, за столом также присутствуют духи умерших родственников, которых следует почитать. На столе обязательно должны быть пельмени, блюда из риса, рыбы, курицы, бобов и другие угощения.

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Начиная со следующего дня люди ходят в гости с поздравлениями, мандаринами, которые символизируют богатство, а также с красными конвертами с деньгами . Также в Китае популярны шумные народные гулянья, уличные шествия и маскарады.

Как у славян Святки, так и на востоке Новый год – это один из самых продолжительных праздников, который длится целых 15 дней .

Под конец Китайского Нового года в стране проводится Фестиваль китайских фонарей . Это красивейшее и зрелищное действо, когда сотни горящих фонариков поднимаются в ночное небо и озаряют его своим светом.

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