Краткий гороскоп на завтра, 11 февраля – день активного Нептуна

В пятницу, 11 февраля 2022 усилится влияние Нептуна. На этот счет у астрологов, которые составляют прогнозы для "Сегодня", имеется предупреждение: Нептун распаляет воображение. Это хорошо для творчества. Но иной раз влияние Нептуна усиливается настолько, что уже сложно отличить вымысел от реальности. Поэтому в делах могут быть ошибки.

По той же причине люди проявляют излишнее доверие. Легко стать жертвой мошенников.

Реклама

К тому же весь день Луна без курса. Новых дел лучше не начинать, также не стоит строить планы. День будет неудачен для деловых переговоров, мозговых штурмов, подготовки отчетов и других документов.

Зато для общения, отдыха, прогулок завтрашний день будет хорошим. Правильная тактика – поскорее закончить дела и как следует отдохнуть. Собраться компанией, сходить в кино или клуб.

Реклама

Что звезды приготовили на завтра знакам Зодиака

Овны узнают волнительные новости. У вас заметно вырастет интеллектуальная активность.

узнают волнительные новости. У вас заметно вырастет интеллектуальная активность. Тельцам будет трудно усидеть на месте из-за распирающей их энергии. Стоит сходить в спортзал.

будет трудно усидеть на месте из-за распирающей их энергии. Стоит сходить в спортзал. Близнецы проведут завтрашний день легко и с хорошим настроением. Правда, прогресс в делах окажется не таким значительным, как в предыдущие дни.

проведут завтрашний день легко и с хорошим настроением. Правда, прогресс в делах окажется не таким значительным, как в предыдущие дни. Раки под вечер наконец увидят для себя перспективу. Настроение у них значительно улучшится во второй половине дня.

под вечер наконец увидят для себя перспективу. Настроение у них значительно улучшится во второй половине дня. Львы могут попасть в глупую ситуацию, если поверят слухам. Не стоит сплетничать.

могут попасть в глупую ситуацию, если поверят слухам. Не стоит сплетничать. Девы получат награду и похвалу, и останутся довольны своими результатами. Их рабочая неделя заканчивается очень неплохо.

получат награду и похвалу, и останутся довольны своими результатами. Их рабочая неделя заканчивается очень неплохо. Весы будут думать уже о новой рабочей неделе. У них возникнет план, и они будут спешить его реализовать. Единственный знак, который не ждет выходных.

будут думать уже о новой рабочей неделе. У них возникнет план, и они будут спешить его реализовать. Единственный знак, который не ждет выходных. Скорпионы могут повторить то, что раньше не удалось. Вторая попытка будет лучше первой.

могут повторить то, что раньше не удалось. Вторая попытка будет лучше первой. Стрельцы будут совершать благородные поступки, им отплатят той же монетой.

будут совершать благородные поступки, им отплатят той же монетой. Козероги почувствуют, что к ним возвращается бодрость и энергия. Завтрашний вечер отлично подходит для свиданий.

почувствуют, что к ним возвращается бодрость и энергия. Завтрашний вечер отлично подходит для свиданий. Водолеи будут спорить, ссориться. Им могут напомнить о долгах – в первую очередь, моральных.

будут спорить, ссориться. Им могут напомнить о долгах – в первую очередь, моральных. Рыбы почувствуют усталость. У них есть потребность отдохнуть и провести время с семьей.



Совет астрологов на завтра

Категорически нельзя употреблять алкоголь! Алкоголь, как и Нептун, стирает грани между реальностью и воображением. Из-за этого человек легко может попасть в неприятную историю. А по причине влияния зловредного Нептуна любая доза алкоголя будет лишней. Зато завтра полезно слушать музыку.