Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Лайфхакер Астрология

Краткий гороскоп на завтра, 11 февраля – день активного Нептуна

Ольга Дударенко, Андрей Бугулов
10 февраля, 17:13
Раки увидят перспективу, а Стрельцы совершат благородный поступок

В пятницу, 11 февраля 2022 усилится влияние Нептуна. На этот счет у астрологов, которые составляют прогнозы для "Сегодня", имеется предупреждение: Нептун распаляет воображение. Это хорошо для творчества. Но иной раз влияние Нептуна усиливается настолько, что уже сложно отличить вымысел от реальности. Поэтому в делах могут быть ошибки.

По той же причине люди проявляют излишнее доверие. Легко стать жертвой мошенников.

Реклама

К тому же весь день Луна без курса. Новых дел лучше не начинать, также не стоит строить планы. День будет неудачен для деловых переговоров, мозговых штурмов, подготовки отчетов и других документов.

Зато для общения, отдыха, прогулок завтрашний день будет хорошим. Правильная тактика – поскорее закончить дела и как следует отдохнуть. Собраться компанией, сходить в кино или клуб.

Реклама

Что звезды приготовили на завтра знакам Зодиака

  • Овны узнают волнительные новости. У вас заметно вырастет интеллектуальная активность.
  • Тельцам будет трудно усидеть на месте из-за распирающей их энергии. Стоит сходить в спортзал.
  • Близнецы проведут завтрашний день легко и с хорошим настроением. Правда, прогресс в делах окажется не таким значительным, как в предыдущие дни.
  • Раки под вечер наконец увидят для себя перспективу. Настроение у них значительно улучшится во второй половине дня.
  • Львы могут попасть в глупую ситуацию, если поверят слухам. Не стоит сплетничать.
  • Девы получат награду и похвалу, и останутся довольны своими результатами. Их рабочая неделя заканчивается очень неплохо.
  • Весы будут думать уже о новой рабочей неделе. У них возникнет план, и они будут спешить его реализовать. Единственный знак, который не ждет выходных.
  • Скорпионы могут повторить то, что раньше не удалось. Вторая попытка будет лучше первой.
  • Стрельцы будут совершать благородные поступки, им отплатят той же монетой.
  • Козероги почувствуют, что к ним возвращается бодрость и энергия. Завтрашний вечер отлично подходит для свиданий.
  • Водолеи будут спорить, ссориться. Им могут напомнить о долгах – в первую очередь, моральных.
  • Рыбы почувствуют усталость. У них есть потребность отдохнуть и провести время с семьей.


Совет астрологов на завтра

Категорически нельзя употреблять алкоголь! Алкоголь, как и Нептун, стирает грани между реальностью и воображением. Из-за этого человек легко может попасть в неприятную историю. А по причине влияния зловредного Нептуна любая доза алкоголя будет лишней. Зато завтра полезно слушать музыку.