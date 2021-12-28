Лучшие поздравления с наступающим Новым годом 2022: стихи, проза и картинки

Поздравления с наступающим Новый годом 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
С наступающим Новым годом – 2022!Выходных на Новый год и Рождество – 2022 будет не так много, как в прошлом году, но отдохнуть все равно успеем, ведь впереди самые любимые праздники. Поэтому запаситесь теплыми словами и с чистой душей и большим сердцем начинайте поздравлять тех, кого любите. А мы с радостью поможем вам в этом деле.
Говорят, что предчувствие любви – сильнее, чем любовь. Но нам кажется, что точно такие слова можно сказать про все новогодние праздники. Поэтому мы так рвемся поздравлять близких и знакомых именно с наступающим Новым Годом – 2022.
Но когда не хватает слов или попросту нет времени, то вовсе не зазорно прислать знакомым с наступающим Новым Годом 2022 картинки, но вот близких нужно поздравлять самыми теплыми словами. И мы вам поможем их подобрать.
С наступающим Новым Годом 2022 стихи
Я желаю, чтоб год наступающий
Стал удачным, мечты исполняющим,
На большие дела вдохновляющим
И победы нам всем обещающим.
Пусть в году, что так быстро к нам мчится,
Только лучшее с вами случится,
И хорошей в душе вам погоды.
С наступающим Новым вас годом!
***
Мягкой поступью морозной
К нам крадется Новый год.
Невесомо, осторожно,
Но уверенно идет.
С ним – мечтания, надежды,
Ожиданья, чудеса.
Долгожданный, как и прежде,
Он летит через леса.
Пусть сбываются молитвы
Жить в здоровье и ладу.
Только радостных событий
В наступающем году!
Вот и скоро уже праздник,
На пороге Новый год!
Скоро сбудутся желания,
Сказка в дом вот-вот войдет!
Пожелаю я достатка,
Счастья, радости, тепла
И чтобы было все в порядке
У вас в любые времена.
Здоровья на год вам желаю,
Успеха в каждой из затей.
И чтобы Новый год встречая,
К вам в сердце праздник прилетел!
***
Пусть год, что тихо наступает,
Вас только лучшим одаряет,
Пусть он вам счастье принесет,
Плохое — старый заберет.
Пусть жизнь сияет и лучится,
Пусть суждено желаньям сбыться!
Любви, финансовой свободы.
И с наступающим вас годом!
Волшебный праздник – Новый год,
Он постучится к нам вот-вот.
Желаю пусть он счастье принесет,
А старый год – плохое заберет.
Пусть будет много смеха,
Удачи и успеха,
И пусть мечты сбываются,
И мир вам улыбается!
С наступающим Новым Годом 2022 поздравления в прозе
С наступающим Новым годом! Пусть он непременно принесет с собой удачу, радость, здоровье и много приятных встреч. Желаю, чтобы в новом году сбылись самые заветные желания, чтобы каждый день был наполнен счастьем, и не осталось места для грусти. И конечно, я желаю горы подарков. С наступающим!
Поздравляем Вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее!
***
Новый год – это как чистая страница в книге. Так пусть у вас она будет расписана счастьем, радостью, здоровьем и любовью! С наступающим!
Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все невзгоды и заботы остались в уходящем году. Пусть Новый год войдет в нашу жизнь бурей положительных эмоций, радости и исполнившихся желаний. Желаю всем здоровья, любви, достатка и невероятных впечатлений от каждого грядущего дня!
***
От всей души поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю встретить его в кругу семьи и дорогих сердцу людей, с большой радостью и замечательным настроением. Пусть в грядущем году во всех делах тебе сопутствует успех, работа приносит удовольствие, а благополучие множится. Желаю крепкого здоровья и самой искренней любви!
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