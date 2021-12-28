Лучшие поздравления с наступающим Новым годом 2022: стихи, проза и картинки

Поздравления с наступающим Новый годом 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

С наступающим Новым годом – 2022!Выходных на Новый год и Рождество – 2022 будет не так много, как в прошлом году, но отдохнуть все равно успеем, ведь впереди самые любимые праздники. Поэтому запаситесь теплыми словами и с чистой душей и большим сердцем начинайте поздравлять тех, кого любите. А мы с радостью поможем вам в этом деле.

Говорят, что предчувствие любви – сильнее, чем любовь. Но нам кажется, что точно такие слова можно сказать про все новогодние праздники. Поэтому мы так рвемся поздравлять близких и знакомых именно с наступающим Новым Годом – 2022.

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Открытка с наступающим Новый годом 2022 / Фото: bonnycards

Но когда не хватает слов или попросту нет времени, то вовсе не зазорно прислать знакомым с наступающим Новым Годом 2022 картинки, но вот близких нужно поздравлять самыми теплыми словами. И мы вам поможем их подобрать.

С наступающим Новым Годом 2022 стихи

Я желаю, чтоб год наступающий

Стал удачным, мечты исполняющим,

На большие дела вдохновляющим

И победы нам всем обещающим.



Пусть в году, что так быстро к нам мчится,

Только лучшее с вами случится,

И хорошей в душе вам погоды.

С наступающим Новым вас годом!

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***

Мягкой поступью морозной

К нам крадется Новый год.

Невесомо, осторожно,

Но уверенно идет.



С ним – мечтания, надежды,

Ожиданья, чудеса.

Долгожданный, как и прежде,

Он летит через леса.



Пусть сбываются молитвы

Жить в здоровье и ладу.

Только радостных событий

В наступающем году!

Открытка с наступающим Новый годом 2022 / Фото: bonnycards

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Вот и скоро уже праздник,

На пороге Новый год!

Скоро сбудутся желания,

Сказка в дом вот-вот войдет!



Пожелаю я достатка,

Счастья, радости, тепла

И чтобы было все в порядке

У вас в любые времена.



Здоровья на год вам желаю,

Успеха в каждой из затей.

И чтобы Новый год встречая,

К вам в сердце праздник прилетел!

***

Пусть год, что тихо наступает,

Вас только лучшим одаряет,

Пусть он вам счастье принесет,

Плохое — старый заберет.



Пусть жизнь сияет и лучится,

Пусть суждено желаньям сбыться!

Любви, финансовой свободы.

И с наступающим вас годом!

Открытка с наступающим Новый годом 2022 / Фото: bonnycards

Волшебный праздник – Новый год,

Он постучится к нам вот-вот.

Желаю пусть он счастье принесет,

А старый год – плохое заберет.



Пусть будет много смеха,

Удачи и успеха,

И пусть мечты сбываются,

И мир вам улыбается!

С наступающим Новым Годом 2022 поздравления в прозе

С наступающим Новым годом! Пусть он непременно принесет с собой удачу, радость, здоровье и много приятных встреч. Желаю, чтобы в новом году сбылись самые заветные желания, чтобы каждый день был наполнен счастьем, и не осталось места для грусти. И конечно, я желаю горы подарков. С наступающим!

Лучшие открытки с наступающим Новый Годом 2022 / Фото: bonnycards

Поздравляем Вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее!

***

Новый год – это как чистая страница в книге. Так пусть у вас она будет расписана счастьем, радостью, здоровьем и любовью! С наступающим!

Красивые поздравления с наступающим Новый годом 2022 / Фото: bonnycards

Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все невзгоды и заботы остались в уходящем году. Пусть Новый год войдет в нашу жизнь бурей положительных эмоций, радости и исполнившихся желаний. Желаю всем здоровья, любви, достатка и невероятных впечатлений от каждого грядущего дня!

***

От всей души поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю встретить его в кругу семьи и дорогих сердцу людей, с большой радостью и замечательным настроением. Пусть в грядущем году во всех делах тебе сопутствует успех, работа приносит удовольствие, а благополучие множится. Желаю крепкого здоровья и самой искренней любви!

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