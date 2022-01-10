Лучшие поздравления со Старым Новым годом 2022: популярные пожелания в смс, прозе и на украинском

Красивые поздравления со Старым Новым годом 2022 / Фото: pixabay.com

Поздравляем со Старым Новым годом 2022 — Новым годом по юлианскому календарю. Старый Новый год 2022 наступает в ночь с 13 января на 14 января. Это хоть и неофициальный праздник, традиционно отмечаемый в странах, церкви которых отмечают Рождество по юлианскому календарю 7 января, но с ним все равно связаны приятные традиции: можно идти щедровать, посевать и поздравлять со Старым Новым годом близких.

Возникновение праздника Старого Нового года связано с тем, что Рождество, по календарной традиции, должно предшествовать Новому году, а также с тем, что в православной церкви на григорианский Новый год приходится рождественский пост, исключающий застолья и употребление алкоголя. Ну а как же быть без шумной вечеринки?

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Прикольные поздравления со Старым Новым годом 2022 / Фото: pixabay.com

Старый Новый год 2022: лучшие поздравления на украинском языке

Старий Новий рік сьогодні,

Привітання вам мої,

Хай в здоров’ї, розумінні,

Радісні проходять дні.



В день чарівний цей січневий

Миру я бажаю вам,

Вірить в добрі лиш прикмети,

Мрії шепотіть зіркам.



Хай достаток буде в хаті,

Почуття зігріє серце,

Сповнене життя хай буде

Особливим, світлим сенсом.

***

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Старий рік проходить, проблеми відходять.

Хай панує радість у наших господах!

Проведемо Старий, зустрінемо Новий

В феєрверків синіх стрімких епізодах.

Смутки проведемо, радість ми приймемо.

Щастя нехай буде в нових хороводах!

***

Вітаю зі старим Новим роком. Бажаю усі невдачі залишити у минулому, бажаю з новими надіями, яскравими мріями, добрими помислами увійти в новий рік. Нехай в твоїй родині всі будуть здорові, нехай для тебе цей рік принесе багато щастя, радощів, любові та добробуту.

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Поздравления со Старым Новым годом 2022 на украинском языке / Фото: pixabay.com

Зі Старим Новим роком

Сьогодні привітаю,

Час йде невпинним кроком,

А я вам побажаю:



Здоровим бути та щасливим,

Найкраще брати від життя,

Хай буде світлим сьогодення

І ще прекраснішим — буття!

Популярные поздравления со Старым Новым годом 2022

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.



Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

Красивые поздравления со Старым Новым годом 2022 / Фото: pixabay.com

Этот Старый Новый год

Пусть все лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.



Пусть он в дом к вам заметет

Все, что с праздником идет:

Радость, счастье, и веселье,

И азарт, и настроенье.



Пусть добавит ковшик сил,

Мир чтоб к вам приветлив был,

Чтобы не было печали,

Чтобы нервы лишь крепчали.



Чтобы прибыли росли,

Чтоб морозы принесли

Только бодрость для успеха.

Вам любви, удач и смеха!

***

В этот старый Новый год

Чудо пусть произойдет.

Пусть исполнятся нежданно

Все заветные желанья.



Пусть удача в дом войдет,

И успех не подведет.

Денег будет пусть в достатке,

Все у всех будет в порядке!

Прикольные поздравления со Старым Новым годом 2022 / Фото: pixabay.com

Желаю в старый Новый год

Поменьше грусти и забот,

Чтоб как по маслу, шли дела,

И круглый год душа цвела.



Еще хочу я пожелать

Не плакать и не унывать,

И чтобы планы шли на взлет,

Сегодня, завтра, целый год!

Поздравления со Старым Новым годом 2022 в прозе

Вот и наступил еще один чудесный праздник — старый Новый год. И у нас появился еще один шанс загадать то, что не успели на Новый год, или сказать главные слова близким и дорогим людям. Так давайте же, подняв высоко бокалы, пожелаем друг другу счастья, волшебства, легкости и безумной любви. Пусть еще раз зажгутся свечи, вспыхнут огни на елочке, в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение самой желанной мечты. С праздником, дорогие. Со старым Новым годом!

СМС-поздравления со Старым Новым годом 2022 / Фото: pixabay.com

Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — спокойно и светло.

***

Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

Красивые поздравления со Старым Новым годом 2022 / Фото: pixabay.com

Поздравляю со старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы все старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принес только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.

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