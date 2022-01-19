Луна во Льве – астрокалендарь на 19 января

Гороскоп для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images
18 лунный день начнется в 17:53
Луны без курса сегодня не будет
Луна во Льве
Солнце в Козероге
Восход Солнца – 7:55
Заход – 16:22
Точное время рассчитано для Киева.
Это особенно важно для моментов восхода и захода Солнца, а также для календаря лунных дней.
Очередной лунный день начинается с восходом Луны, а этот момент можно рассчитать с учетом долготы и широты конкретного места на земле.
Поскольку Киев и Одесса – примерно на одной долготе, время начала лунных дней для этих двух городов практически совпадают.
А вот для других городов и регионов точное время может отличаться. Для таких городов, как Харьков, Львов или Ужгород разница во времени может оказаться весьма существенной – до 35 минут.
Время не зависит от региона для таких данных, как Луна без курса, переход Солнца, Луны или планет в другой знак Зодиака, фазы Луны.
Читайте также:
Что такое Луна без курса – как это влияет на наш гороскоп, планы и осуществление желаний.
Лунный календарь – что можно и чего нельзя делать в каждый из лунных дней.
Солнце в Козероге – как это влияет на каждого человека, его характер и настроение.