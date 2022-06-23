Лунный календарь для сада и огорода на июль 2022 года

Лунный календарь для сада и огорода на июль / Фото: Unsplash

В разгар лета для получения богатого, щедрого, вкусного урожая придерживайтесь рекомендаций лунного календаря . Он поможет узнать самые благоприятные дни для главных летних работ в саду и огороде – посева и посадки, а также подкормок, обрезок, борьбы с вредителями и сбора урожая.

Лунный календарь для огородников и садоводов на июль 2022 года

1 июля. День подходит для обрезки деревьев и кустарников. Можно собирать семена, фрукты, корнеплоды и делать заготовки на зиму. Хорошо убирать сорняки, а на пустых грядках высаживать сидераты. Можно выкапывать луковичные цветы, сушить и закладывать на хранение.

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2 июля. Внесите удобрения под ягодные кустарники. Особенно полезно делать это после дождей, потому что вода вымывает из почвы все полезные вещества.

3 июля. Прищипните верхушки у смородины и яблони, чтобы они лучше подготовились к зиме, обильнее цвели и плодоносили в следующем году. После сбора урожая малины обрежьте отплодоносившие стебли, больные и сломанные побеги.

4 июля. Подкормите цветы удобрениями с пониженным содержанием азота и достаточным количеством калия, фосфора, кальция, магния. Можно замораживать собранные фрукты и овощи.

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5 июля. Скосите траву под плодовыми деревьями, чтобы она не отнимала питательные вещества. Можно окучивать картофель, капусту, лук-порей, спаржу. Продолжайте выкапывать луковичные цветы.

6 июля. Хороший день для сбора семян. Можно подкормить газон азотными удобрениями. Хороший день для пересадки комнатных цветов. Можно устанавливать опоры под кустарники, вьющиеся и высокие растения, бороться с вредителями и болезнями растений.

7 июля. Для закладки урожая на следующий год плодовые деревья подкормите комплексным удобрением. Это делают после сбора плодов. Полезно проводить прореживание посевов моркови, свеклы, присыпая углубления золой.

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8 июля. Подходящее время для высадки и прищипки огурцов, пасынкования томатов, выкопки гиацинтов, нарциссов и тюльпанов. Хороший период для деления и пересадки ирисов. Можно повторно высаживать любые культуры.

9 июля. Подкормите бахчевые, картофель, капусту, лук, тыквенные, огурцы раствором золы, разбрызгав его по листьям.

10 июля. Полезно полить свеклу подсоленной водой для большей сладости. Хороший день для сбора урожая и консервации. Соберите падалицу, поврежденную болезнями или вредителями, и уничтожьте испорченные плоды и ягоды. Но не стоит работать с землей и убирать сорняки.

11 июля. Если на деревьях много плодов, установите под ветви подпорки, которые уберегут их от обламывания. Можно собирать урожай малины и черной смородины.

12 июля. Полезно заняться размножением роз и других многолетников черенками, укоренением усов садовой земляники, сбором созревших семян овощных и цветочных растений. Можно повторно посеять зеленные культуры, редиску, редьку. Хороший день для подкормки органикой фруктовых деревьев и кустарников.

13 июля. Хорошо рыхлить приствольные круги деревьев, провести борьбу с вредителями и поменять ловчие пояса. Поставьте подпорки под ветки яблонь. Не нужно ничего сажать и пересаживать.

14 июля. Для огурцов и помидоров поставьте в теплицу емкость с бродящим настоем пасынков или крапивы. Под огуречные кусты добавьте компост, перегной или землю – так они будут крепче.

15 июля. В этот день нежелательна посадка и пересадка любых растений. Можно начать заготавливать землю для будущей рассады. Готовьте зеленое удобрение, занимайтесь компостной кучей, боритесь с сорняками, вредителями и болезнями, обрезайте сухие ветки на деревьях и кустарниках.

16 июля. Подкормите морковь, перцы и баклажаны золой, внося ее в грядки после полива. Можно сеять для повторного урожая любые культуры. Поливайте посадки, деревья и кустарники.

17 июля. После сбора урожая малины и смородины прополите кусты, подкормите или замульчируйте компостом, срежьте больные, старые и загущенные ветки. Можно пришпилить к земле проволокой веточку, чтобы размножить куст.

18 июля. В этот день можно окучивать капусту. Поливайте растения, черенкуйте, проводите внекорневые подкормки. Можно консервировать, варить варенье. Обрезать деревья и кустарники. Подкармливать ягодники. Но день неблагоприятен для борьбы с вредителями и болезнями.

19 июля. Собирайте урожай и закладывайте его на хранение. Продолжайте делать заготовки на зиму. Займитесь компостной кучей. Полезно опрыскать помидоры раствором борной кислоты.

20 июля. Хороший день для сбора лекарственных трав, а также борьбы с сорняками. Внесите удобрения под землянику. Прорыхлите почву и окучивайте кусты.

21 июля. Опрыскайте перцы и баклажаны от тли. Прищипните хризантемы – это способствует образованию более толстых веток и обильному цветению.

22 июля. Подходящий день для сбора корнеплодов, заготовок на зиму. Варите варенье, сушите зелень, замораживайте овощи и фрукты. Прищипните верхушки у взрослых помидоров и баклажанов. Сейте для повторного урожая зеленые и листовые культуры, горох, пряные травы. Полезны подкормки растений органическими удобрениями.

23 июля. Удалите сухие ветки, ненужные стебли, пасынки на томатах. Прищипывайте тыкву, брюссельскую капусту. Подвяжите высокие цветы – георгины, гладиолусы, дельфиниумы. Пионы подкормите полным удобрением или разложите вокруг кустов перегной и компост.

24 июля. Продолжайте подвязывать помидоры, огурцы, ставить опоры под высокие цветы. Удалите сухие цветоносы, больные листья у отцветших многолетников. Полезно подкормить их перегноем или комплексным удобрением.

25 июля. У кукурузы отламывайте пасынки. Полезно бороться с вредителями, косить траву, заниматься земляными работами: пропалывать, окучивать, мульчировать. Можно постричь газон, собирать пряные и лекарственные травы. Не нужно заниматься поливом.

26 июля. В разгар плодоношения помидоров полезно сделать подкормку золой, калиевым и фосфорным удобрением и полить на влажную землю под кустами.

27 июля. День подходит для посева зеленных культур, листовых, корнеплодов. На освободившиеся грядки посейте сидераты. Полейте растения. Можно проредить морковь, свеклу, редьку, редис и другие посадки.

28 июля. В этот день не нужно ничего сажать и пересаживать. Можно окучивать посадки и пропалывать сорняки. Подвяжите высокие цветы.

29 июля. Соберите для заготовки пряные травы: базилик, мелиссу, а также петрушку, укроп. У чабреца ощипывайте верхушки, чтобы он успел нарастить массу для сбора на сушку в августе.

30 июля. Вовремя собирайте урожай огурцов, кабачков, патиссонов. Также подходящий день для сбора семян, корнеплодов и фруктов. Делайте заготовки на зиму. Обрезайте деревья и кустарники, косите сено. Выкапываем луковичные цветы.

31 июля. Обработайте клубнику: удалите старые листья, рыхлите, подкармливайте перегноем, золой. Также хороший день для работы с землей и внесения удобрений. Замораживайте фрукты и овощи.

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