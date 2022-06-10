Лунный календарь на неделю 13-19 июня 2022 года

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину июня 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня .

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 13-19 июня 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 13-19 июня 2022 года

13 июня, понедельник – 15-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день искушения и соблазнов, в этот период человек плохо контролирует свои слабости.

14 июня, вторник – 16-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – полнолуние в 14:52. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

15 июня, среда – 17-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения, когда полезно задуматься о своей жизни.

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16 июня, четверг – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

17 июня, пятница – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – полнолуние. День правдивости и объективной самооценки, когда не стоит обижаться на откровения и критику.

18 июня, суббота – 19-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

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19 июня, воскресенье – 20-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

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