Лунный календарь на неделю 13-19 сентября 2021 года

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня
Подробный лунный календарь на середину сентября 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.
Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 13-19 сентября 2021 года.
Гороскоп на неделю 13-19 сентября: все знаки зодиака
Лунный календарь по дням на неделю 13-19 сентября 2021 года
- 13 сентября, понедельник – 8-й лунный день
Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – первая четверть в 23:40. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.
- 14 сентября, вторник – 9-й лунный день
Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день, когда люди подвержены негативу более чем в другие дни.
- 15 сентября, среда – 10-й лунный день
Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – первая четверть. День энергии и активного отдыха, когда сил хватает на все задуманное.
- 16 сентября, четверг – 11-й лунный день
Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – первая четверть. Энергетически сильный день, в который важно держать эмоции под контролем.
- 17 сентября, пятница – 12-й лунный день
Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – первая четверть. День проявления милосердия и сострадания, которые вернутся к вам сторицей.
- 18 сентября, суббота – 13-й лунный день
Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.
- 19 сентября, воскресенье – 14-й лунный день
Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.
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