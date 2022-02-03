Максимов день-2022: душевные поздравления с именинами, открытки и картинки

Максимов день: картинки, открытки и поздравления с именинами и днем ангела / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 3 февраля, отмечается Максимов день . Церковь в эту дату чтит память писателя, филолога, богослова святого Максима Грека , а также христианского монаха, философа и богослова Максима Исповедника .

А еще сегодня все Максимы отмечают свой день ангела . Мы подготовили для именинников душевные картинки, открытки, стихи и поздравления с замечательным праздником.

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Максим в переводе с латинского означает " величайший ". Мужчина с таким именем способен многого добиться в жизни. Он уверен в себе, умен, самолюбив и горделив, но в то же время доверчив и сам вызывает доверие у окружающих.

С именинами Максима: добрые поздравления в стихах

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Дорогой ты наш Максим,

День сегодня не простой,

Мы сегодня отмечаем

Праздник, связанный с тобой.



Пусть чего желаешь – будет,

Пусть успех в работе ждет,

Окружают тебя люди,

В ком добро всегда живет.



Ты защитник и мужчина,

Смел, отважен и умен.

Назван ты не зря Максимом –

Величайшим из имен.

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Поздравления с именинами Максиму: яркие картинки / Фото: pinterest

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В мире просто нет Максима

Лучше, круче и сильней,

Ведь Максим наш очень милый,

Каждый день с ним веселей.



Максимум бери с вершины,

Максимум от жизни всей.

Пусть удача для Максима

Будет первой из друзей!

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С днем ангела Максима: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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С именинами, Максим!

В мире ты такой один!

Будь всегда веселым, смелым,

Умным, добрым и умелым!



Счастья, радости, успеха!

Меньше грусти, больше смеха!

Окружают пусть тебя

Только верные друзья!

С именинами Максима: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

День ангела Максима: яркие поздравления в прозе

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Максим, как велит твое гордое имя, ты должен быть великим, смелым, умным, настоящим мужчиной. Желаю тебе всегда добиваться цели и новых вершин, достигать душевного покоя и семейного благополучия! Пусть карьера не знает преград, а финансы – кризиса. С Днем ангела!

С днем ангела Максим: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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С днем ангела, Максим! Пусть у тебя все и всегда будет по максимуму – и в жизни, и в материальных благах, и в отношениях, и в любви. Желаю везде добиваться успехов. Пусть удача всегда улыбается, а беды и несчастья обходят стороной.

День ангела Максима: поздравительные картинки / Фото: pinterest

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Максим, будь счастливым, везучим, успешным по максимуму – то есть на все сто! Пусть тебя всегда сопровождает удача на жизненном пути. Будь здоровым, активным, позитивным и жизнерадостным!

Открытки и картинки в День именин Максима / Фото: pinterest

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