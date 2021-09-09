Незабываемые поздравления с рождением сына: открытки, картинки, стихи и пожелания

Поздравления с рождением сына в открытках, картинках, прозе и стихах / Фото: Коллаж: Сегодня
День рождения – это приятный праздник. А рождение долгожданного ребенка – это значимое событие и несомненная радость для всех родных и близких людей. Если у кого-то из ваших друзей или знакомых родился сынишка, не оставайтесь в стороне от этого праздника, а поздравьте молодых родителей и пожелайте огромного счастья малышу.
А мы подготовили для вас яркие картинки, поздравительные открытки, добрые пожелания, прикольные стихи и смс с рождением сына.
Лучшие поздравления с рождением сына в прозе
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Дорогие юные родители! Поздравляю вас с рождением маленького ангелочка! Пускай сыночек с первых дней жизни дарит только приятные хлопоты и безграничное счастье! Желаю, чтобы он рос активным, здоровым и жизнерадостным человечком! Пускай милое солнышко освещает жизнь всей семьи!
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Поздравляю с рождением долгожданного сыночка! Пусть ваш малыш растет здоровым, на радость родителям, пусть он всегда будет вашей гордостью. Желаю радостных, незабываемых и позитивных моментов в новом этапе вашей жизни, мира и счастья вашей семье!
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Поздравляю с рождением сына! Спешу пожелать выносливости, мудрости и силы родителям, чтобы вырастить и воспитать настоящего мужчину, опору и гордость своей семьи. Пусть сын растет здоровым, активным, целеустремленным и веселым, пусть в его жизни будет много ярких красок и хороших друзей. А пока пусть ночи проходят спокойно, а дни радуют нежными прикосновениями и теплыми улыбками любимого малыша!
Красивые поздравления с рождением сына в стихах
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Поздравляем вас с сынишкой!
Пусть здоровеньким растет,
Жизнерадостным мальчишкой,
Мир с улыбкой познает.
Пусть он сильным станет, смелым,
Счастливо пускай живет,
Будет ловким и умелым,
Пусть ему во всём везет.
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В вашем доме праздник славный –
Мужичок родился главный,
Крепкий богатырь, милашка,
Ангелок-очаровашка.
Пусть, как папа, будет сильным
И, как мамочка – красивым,
Чтобы с самого рожденья
Стал объектом восхищенья!
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С появлением ребенка
Начинаются пеленки,
Соски, памперсы, игрушки:
Развивалки, погремушки.
В доме шумно, суетливо,
Иногда совсем крикливо.
Скажете: "Вот это хаос!" −
Вы не правы даже малость!
Это счастье, это радость,
Это нежных щечек сладость,
Глазок родненьких сиянье,
Бесконечность обожанья,
Теплых ручек потягушки,
Ножек славных попрыгушки.
Поздравляю вас с мальчишкой,
С милым маленьким сынишкой!
Пусть растет богатырем
Вам на радость с каждым днем!
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