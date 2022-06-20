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Почему пропадает спатифиллум и как спасти цветок: советы цветоводам

Ольга Козачок
20 июня, 14:40
Если вовремя принять меры, женское счастье можно спасти.

Как спасти спатифиллум / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Спатифиллум часто называют " женское счастье ". Считается, что он действительно приносит счастье и любовь своей хозяйке, улучшит энергетику в доме. А потому его обычно дарят женщинам именно с этой целью. Да и вообще цветок очень красивый, нежный и женственный.

И если вдруг спатифиллум начинает чахнуть и пропадать, это воспринимается как опасный сигнал, что в доме не все благополучно, и пора спасать любовь. Но в первую очередь нужно попытаться реанимировать сам цветок. Видимо, что-то не так с его уходом .

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Почему пропадает спатифиллум и что с этим делать

  • Излишек органики и азотных удобрений. Это наиболее частая проблема, из-за которой цветок может пропасть. Чтобы его спасти, нужно пересадить спатифиллум с частичной или полной заменой грунта на новый. Растение имеет одну важную особенность: его лучше не докармливать, чем перекармливать.
  • Избыток влаги. Если листья чернеют и увядают, попробуйте не заливать растение, потому что много воды губительно для него. Важно следить за тем, чтобы не было застоя воды – она должна после полива стекать в поддон за 15 минут.
    Спатифиллум не любит засухи и перелива / Фото: pinterest
  • Сухость – другая крайность, которая негативно отражается на спатифллуме. Если его листья обмякли и потеряли упругость – растению не хватает влаги. Цветок рекомендуется поливать регулярно теплой отстоянной водой.
  • Слишком большой горшок также негативно влияет на самочувствие цветка, и он чувствует себя некомфортно. Лучше пересадить растение в горшок, подходящий по размеру.
    Подберите правильный размер горшка для цветка / Фото: unsplash
  • Низкая температура. Спатифиллум не будет цвести, если он долгое время находится при низкой температуре. Оптимальная температура в зоне выращивания должна быть не ниже 22°С.
  • Недостаточное освещение – также причина того, что растение не хочет радовать хозяйку цветами. Желательно переставить его на более светлый подоконник на солнечной стороне.
  • Солнечный ожог. Как и большинство растений, спатифиллум нельзя держать на открытом солнце, потому что оно может пожечь его листья, они потеряют свой здоровый цвет и упругость.
  • Неоднородный грунт. Цветок может пропадать, если вокруг его корневой системы образуется жесткий ком, который препятствует проникновению кислорода к корням. Чтобы реанимировать спатифиллум, нужно достать его из горшка, очистить корни от старого грунта, а затем пересадить в новую почву с хорошим дренажом.
    Спатиффилум нужно пересадить / Фото: pinterest
  • Загнивание корней. Эта проблема также требует пересадки растения. Его следует достать из горшка, внимательно осмотреть корни и удалить с помощью ножа сгнившие. А затем пересадить спатифиллум.

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