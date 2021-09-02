Мемы с 3 сентября: старые и новые приколы о Шуфутинском и его календаре

Мемы с 3 сентября 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня
Ну сколько можно из года в год одно и то же, скажете вы. Переверните уже этот календарь! Но сети упорно встряхивают старые и взрываются новыми мемами на тему 3 сентября Шуфутинского. А все благодаря хиту почти 30-летней давности.
Вот и в 2021 году мы собрали для вас лучшие мемы про 3 сентября, прикольные картинки, фото и видео о популярной песне в исполнении российского шансонье Михаила Шуфутинского.
- "Оно приближается"
Прикольные мемы с 3 сентября. Фото instagram.com/galinapadzheva
- "Когда наступает 3 сентября, в мире грустит только один человек"
Михаил Шуфутинский 3 сентября мемы. Фото instagram.com/ pod_rabotka_v_ulyanovske
- "Вжэ блЫзько!"
3 сентября Шуфутинский. Фото facebook.com/DjFat MЫтьКа-Луна
- "Уже скоро....))"
Лучшие мемы про 3 сентября. Фото instagram.com/batyrevanatasha57
- "Завтра начинается сегодня"
3 сентября Михаил Шуфутинский лучшие мемы. Фото instagram.com/galaxy_bar_msk
- "Я календарь переверну…"
Приколы и картинки про 3 сентября. Фото instagram.com/natalivasileva75
Приколы и картинки про 3 сентября. Фото instagram.com/hriyndel.1975
- "Как, кааааак убрать из головы Михаила Захаровича?"
3 сентября мемы, приколы, картинки. Фото instagram.com/tezaura
- "Шуфутинский идет к календарю"
Прикольные мемы с 3 сентября. Фото instagram.com/natalivasileva75
- "У вас есть календарь? А если найду?"
Михаил Шуфутинский 3 сентября мемы. Фото instagram.com/natalivasileva75
- "3 сентября – это конкурент 2 февраля"
День Шуфутинского vs День сурка / Фото: Коллаж: Сегодня
Лучшие мемы про 3 сентября. Фото instagram.com/memwiki
- "Ты впускаешь людей в свою жизнь, а они переворачивают твои календари!"
3 сентября Михаил Шуфутинский лучшие мемы. Фото instagram.com/lmb_lugansk
Смотрите концерт к 30-летию независимости Украины на телеканале "Украина" с участием топовых украинских звезд:
Ранее мы рассказывали, что Украинский телеканал анонсировал концерт Шуфутинского 5 сентября, а фанаты требуют 3-го.