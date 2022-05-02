Радоница-2022: что можно нести на кладбище и главные запреты этого дня

Радоница 2022 - как правильно поминать и что нельзя делать / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

Радоница – особый поминальный день и церковный праздник, отмечается на девятый день после Пасхи. В 2022 году – это 3 мая, вторник.

Принято приносить угощения к захоронениям родных. Эти подношения помогают душам получить энергию и вознестись в иной мир. Также в этот день принято раздавать милостыню на помин души.

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Традиции на Радоницу

Перед тем, как отправиться на кладбище, закажите службу в церкви / Фото: Unsplash

Радоница начинается с посещения церкви, где нужно поставить свечи за упокой. И только потом можно отправляться на кладбище с угощениями.

Это яйца, паски, кутья, печенье. Часть этого съедалось, а часть оставляли на могилах. В некоторых регионах разбивали яйцо о крест и крошили на могилу.

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Никакого спиртного на кладбище приносить нельзя, это не поддерживает церковь. Считалось, что того, кто не поминает родственников, тоже не будут поминать.

Когда даете милостыню или поминальную еду, нужно обязательно обратиться со словами: помяни Раба божьего и имя усопшего. В ответ нужно говорить – Царствие небесное и имя умершего человека.

Существует поверье, что в этот день души умерших приходят в родные места, поэтому оставьте открытой форточку и поставьте на подоконник тарелку с печеньем, конфетами, яйцами, паской.

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Как правильно накрыть стол на Радоницу

Число приборов нужно увеличить, согласно с количеством родственников, которых вы поминаете. Существует блюда, которые нужно обязательно приготовить в этот день.

Что запрещено на Радоницу

На Радоницу нельзя работать в огороде / Фото: Unsplash

Ни в коем случае нельзя ругаться и ссориться. Этим вы расстраиваете души близких. Не принято горевать и грустить, настроение должно быть светлым.

Нельзя ничего сеять и сажать в землю. Считается, что сначала нужно навести порядок на могилах, а потом уже заниматься работами в огородах. Иначе это могло обернуться засухой и неурожаем.

Беременным женщинам и детям до года посещать кладбища, тем более в этот день, строго запрещается.

Приметы на Радоницу

Пойдет дождь в этот день – год будет счастливым.

Если на Радоницу будет Новолуние – ждите хорошего урожая.

Кто первым придет на кладбище, тот получит благодарность и покровительство от умерших.

Здесь читайте о традициях и обычаях Троицы. В этом году она будет 12 июня.