Родительские субботы: календарь поминальных дней на 2022 год

Родительские субботы: когда положено поминать родных в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

В православном церковном календаре есть особые дни поминовения – родительские субботы. Ежегодно поминальные дни могут приходиться на разные даты, потому что они зависят от главного христианского праздника – Пасхи.

Когда отмечаются родительские субботы в 2022 году, узнайте в нашей статье.

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Родительские субботы в 2022 году

26 февраля – Вселенская мясопустная суббота в 2022 году. Она проводится накануне Масленицы, за 8 дней до начала Великого поста. В этот день поминают всех христиан, которые жили на Земле и прошли обряд крещения.

– Вселенская мясопустная суббота в 2022 году. Она проводится накануне Масленицы, за 8 дней до начала Великого поста. В этот день поминают всех христиан, которые жили на Земле и прошли обряд крещения. Во время Великого поста родительские субботы в 2022 году приходятся на 19 и 26 марта, а также 2 апреля – т.е. на вторую, третью и четвертую недели поста. В храме в эти дни проводятся заупокойные Литургии.

– т.е. на вторую, третью и четвертую недели поста. В храме в эти дни проводятся заупокойные Литургии. 9 мая – непереносной поминальный день, когда проводится поминовение усопших воинов.

– непереносной поминальный день, когда проводится поминовение усопших воинов. 3 мая – праздник Радоница, когда живые делятся с умершими радостной вестью о победе Христа над смертью и обретении вечной жизни. Радоница всегда выпадает на вторник, девятый день после Пасхи. Но уже со второй недели после Воскресения Христова люди начинают поминать умерших родственников.

– праздник Радоница, когда живые делятся с умершими радостной вестью о победе Христа над смертью и обретении вечной жизни. Радоница всегда выпадает на вторник, девятый день после Пасхи. Но уже со второй недели после Воскресения Христова люди начинают поминать умерших родственников. 11 июня – Троицкая суббота. Это Вселенская поминальная суббота, потому что в этот день вспоминают не только своих умерших родственников, но и всех христиан, живших на Земле. В церквях проводят заупокойные службы, а могилы на кладбищах украшают свежей зеленью и цветами.

– Троицкая суббота. Это Вселенская поминальная суббота, потому что в этот день вспоминают не только своих умерших родственников, но и всех христиан, живших на Земле. В церквях проводят заупокойные службы, а могилы на кладбищах украшают свежей зеленью и цветами. 5 ноября – Дмитриевская поминальная суббота отмечается в канун дня святого Дмитрия Солунского. Также этот день посвящен памяти победителю Куликовской битвы Дмитрия Донского и поминовению душ воинов, павших в битве.

В народе еще принято поминать родных в Покровскую родительскую субботу , которая в 2022 году будет 8 октября , а также в Михайловскую родительскую субботу , которая приходится на 19 ноября 2022 года. Но в православном календаре нет таких поминальных дней, потому что это лишь народная традиция.

Почему поминальные дни называются родительскими

На самом деле люди поминают не только родителей , но и остальных родственников, а также близких людей, с которыми не имеют кровной связи.

Церковь называет поминальные дни родительскими, потому что по законам жизни родители вперед своих детей покидают этот мир .

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А долг детей – молиться в первую очередь за души своих родителей и прародителей , которые даровали им жизнь. Лишь после этого можно читать молитвы за других людей – родственников, друзей, знакомых.

Поминальные дни очень важны для душ усопших, потому, что сами за себя молиться Господу они уже не могут. Живые должны помнить их на Земле и читать молитвы , чтобы в загробной жизни их души пребывали в раю.

Чтобы помянуть родных, нужно сходить в церковь на заупокойную литургию, заказать панихиду, поставить свечи возле распятия Христа, прочитать молитву. Также люди приносят в церковь продукты на помин души , посещают кладбище, а дома устраивают поминальную трапезу для всей семьи.

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