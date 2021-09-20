Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать в праздник

Главные традиции и запреты на Рождество Пресвятой Богородицы / Фото: Коллаж: Сегодня
Завтра, 21 сентября, у православных христиан наступит значимый день – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Этот праздник посвящен рождению Девы Марии, будущей Матери нашего Господа Иисуса Христа.
Богоматерь всегда почиталась как помощница и заступница всех людей, а также покровительница женщин , незамужних девушек, матерей.
В народе праздники, связанные с Богородицей, также получили свои названия:
- Успение Пресвятой Богородицы – Первая Пречистая ;
- Рождество Пресвятой Богородицы – Вторая Пречистая .
С этим праздником связано много традиций и примет, а также важных запретов , которые ни в коем случае нельзя нарушать.
Главные запреты в день Рождества Пресвятой Богородицы
- Как во все значимые православные праздники, в день Рождества Богородицы накладываются строгие запреты на тяжелую физическую и грязную работу , а также хозяйственные дела: нельзя шить, вышивать, стирать, убирать, мыть, стричь, а еще копать, пилить, рубить, чинить, строить и т.д.
- В этот святой праздник ни в коем случае нельзя ругаться , скандалить, желать кому-то зла, сквернословить.
- Светлый праздник Рождества Девы Марии нужно провести в приподнятом и радостном настроении, а вот пребывать в печали и разочаровании совсем неуместно.
- В день Рождества Пресвятой Богородицы не рекомендуется употреблять в пищу мясо и пить алкоголь .
- Существует запрет на остатки пищи после обеда – их убирают со стола, но не выбрасывают в мусор, а скармливают домашним животным или крошат птицам.
- В этот святой день ни в коем случае нельзя быть безразличными к чужим просьбам. Не проходите мимо нищих, не подав им еду или милостыню .
- Особенно этот запрет касается девушек и женщин, потому что они могут стать бесплодными .
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