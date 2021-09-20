Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать в праздник

Главные традиции и запреты на Рождество Пресвятой Богородицы / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 21 сентября, у православных христиан наступит значимый день – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Этот праздник посвящен рождению Девы Марии, будущей Матери нашего Господа Иисуса Христа.

Богоматерь всегда почиталась как помощница и заступница всех людей, а также покровительница женщин , незамужних девушек, матерей.

В народе праздники, связанные с Богородицей, также получили свои названия:

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Успение Пресвятой Богородицы – Первая Пречистая ; Рождество Пресвятой Богородицы – Вторая Пречистая .

С этим праздником связано много традиций и примет, а также важных запретов , которые ни в коем случае нельзя нарушать.

Главные запреты в день Рождества Пресвятой Богородицы

Как во все значимые православные праздники, в день Рождества Богородицы накладываются строгие запреты на тяжелую физическую и грязную работу , а также хозяйственные дела: нельзя шить, вышивать, стирать, убирать, мыть, стричь, а еще копать, пилить, рубить, чинить, строить и т.д.

, а также хозяйственные дела: нельзя шить, вышивать, стирать, убирать, мыть, стричь, а еще копать, пилить, рубить, чинить, строить и т.д. В этот святой праздник ни в коем случае нельзя ругаться , скандалить, желать кому-то зла, сквернословить.

, скандалить, желать кому-то зла, сквернословить. Светлый праздник Рождества Девы Марии нужно провести в приподнятом и радостном настроении, а вот пребывать в печали и разочаровании совсем неуместно.

совсем неуместно. В день Рождества Пресвятой Богородицы не рекомендуется употреблять в пищу мясо и пить алкоголь .

. Существует запрет на остатки пищи после обеда – их убирают со стола, но не выбрасывают в мусор, а скармливают домашним животным или крошат птицам.

после обеда – их убирают со стола, но не выбрасывают в мусор, а скармливают домашним животным или крошат птицам. В этот святой день ни в коем случае нельзя быть безразличными к чужим просьбам. Не проходите мимо нищих, не подав им еду или милостыню .

. Особенно этот запрет касается девушек и женщин, потому что они могут стать бесплодными .

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