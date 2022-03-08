С 8 Марта: душевные картинки и поздравления

С 8 Марта: поздравления в прозе, стихах, картинках / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Сегодня наступило 8 Марта – весенний женский день . Кто-то издавна отмечает в этот день праздник весны, любви и женственности, для других – это день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию.

В это непростое для всей нашей страны время очень важно не терять боевой дух, веру в лучшее, а также делиться оптимизмом и поддерживать окружающих, как бы ни было трудно это делать.

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Так что если вы решили не отказываться от празднования 8 Марта – это повод если не для подарков, то уж точно для приятных слов и поздравлений в адрес мам, бабушек, сестер, дочек, племянниц, любимых девушек, подруг.

А в первую очередь стоит поздравить бесстрашных и непобедимых женщин военных, медиков, волонтеров – всех тех, кто, рискуя жизнью, отстаивает Украину в борьбе с врагом в тылу и на передовой .

Мы собрали для вас душевные картинки и поздравления с 8 Марта в прозе и стихах, которые вы можете адресовать самым любимым, милым и родным женщинам – и тем, кто находится рядом, и тем – кто оказался далеко от вас.

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Красивые поздравления с 8 Марта в стихах

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Звенит прозрачная капель,

В лучах весны играя,

С Международным женским днем

Тебя я поздравляю!



Победы, мира и добра,

Любви и позитива –

Пусть будет жизнь твоя светла

И, как весна, красива!

С 8 Марта: поздравительные картинки / Фото: pixabay

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***

Вам пожелаю мира я,

Пускай закончится война,

Не знают горя пусть сердца,

И будет счастье без конца,

И красота пускай цветет,

А все плохое прочь уйдет!

8 Марта: картинки и поздравления / Фото: pixabay

***

З 8 Березня вітаю!

Вам у день цей побажаю

Злагоди і миру в домі,

Щоб усі були здорові,

Щоб як квітки розквітали,

І щоб горя ви не знали!

С 8 Марта: поздравления и открытки / Фото: pixabay

***

Вас із жіночим днем вітаю!

Миру і злагоди бажаю,

Щастя, радості, любові,

Щоб були завжди здорові.



Горе вас щоб обминало,

В серці смутку не бувало,

Щоб лише найкращим всім

Ваш наповнювався дім!

Поздравительные картинки с 8 Марта / Фото: pixabay

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Мами-українки,

Роду Берегині,

Бережи вас Боже,

Повсякчас і нині.

За добро у серці

І любов одвічну

Просимо у Бога,

Щоб жили ви вічно!

Поздравления с 8 Марта: нежные картинки / Фото: pixabay

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Все, про що мріється

В снах кольорових,

Все найдобріше

І світле усе

Вітер весняний

На крилах любові

8 Березня

Хай принесе!

С 8 Марта: тематические картинки / Фото: pixabay

Актуальные поздравления с 8 Марта в прозе для любимых и родных женщин

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В наступивший женский праздник хочется пожелать мирного неба над головой, победы над врагами, весеннего солнца, положительных эмоций, настоящего и реального счастья вам и вашим близким. Пусть все невзгоды обходят стороной, а каждый день станет, наконец, поводом для радости.

Поздравления и картинки с 8 Марта / Фото: pixabay

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Дорогие женщины! Пусть начиная с этого дня ваши слезы прольются только от счастья, известия приходят только добрые, новости будут только радостными, над головой взрываются только праздничные фейерверки, а от прежних страшных дней останется лишь грандиозная сплоченность и поддержка знакомых и совершенно незнакомых людей.

С праздником 8 Марта: добрые картинки / Фото: pixabay

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Пусть обрадуют твою душу красотой нежные лепестки первых цветов, пусть согреет сердце ласковое весеннее солнце, пусть судьба будет благосклонной к твоим родным и близким, и пусть женщинам никогда больше не придется менять платья и мини-юбки на суровую военную форму.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2022 года в Украине.