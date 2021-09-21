С Рождеством Пресвятой Богородицы-2021: эффектные картинки, красочные открытки, поздравления и стихи

С Рождеством Пресвятой Богородицы: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

21 сентября православные традиционно отмечают Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

В праздничный День Рождения Божией Матери поздравьте всех дорогих и любимых людей, пожелайте им света, добра, мира, тепла, благополучия, здоровья и любви. А также отправляйте красивые тематические картинки и поздравительные открытки с праздником Рождества Богородицы.

Добрые стихи в день Рождества Пресвятой Богородицы

***

Рождество Пресвятой Богородицы,

Поздравляю я с праздником вас!

Пусть всегда бережет вас Мария,

Пусть спасает в невзгодах не раз.



Пусть укроет от боли и горести

Материнским, уютным теплом,

Пусть наполнит любовью и радостью

Вашу душу и сердце, и дом.

Поздравления в праздник Рождества Богородицы / Фото: Pixabay

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы

От души поздравляю тебя!

Я желаю здоровье и силы,

И пусть счастлива будет семья,



Сохранит пусть Царица Небесная

От беды, от несчастий, от ссор.

Пусть наполнится светом гармонии

Твой счастливый и радостный дом.

С праздником Рождества Пресвятой Богородицы / Фото: Pinterest

***

В ясный день осенний листья

Ветер ввысь поднимет вмиг,

Богородицы Пречистой

В небе складывая лик.



Славься, Дева Пресвятая,

Славься, Радостная Мать,

В честь тебя, как в вешнем мае,

Будет солнышко сиять!

Реклама

С праздником Рождества Пресвятой Богородицы / Фото: Pinterest

Душевные поздравления с днем Рождества Пресвятой Богородицы в прозе

***

С великим праздником Рождества Пресвятой Богородицы! Пусть в Рождество Богородицы вам светит луч, который укажет верный путь для решения любых задач. Пусть все ваши дни будут теплыми, мирными, радостными, в окружении любимых и близких людей.

С праздником Рождества Пресвятой Богородицы / Фото: Pinterest

***

Поздравляю со значимым для всех православных днем Рождества Пресвятой Богородицы, подарившей миру Спасителя Иисуса Христа. Желаю в этот добрый и чудесный праздник мира, добра, радости, любви, счастья и душевного спокойствия. Пусть Святая Богородица помогает вам Своїми молитвами.

С праздником Рождества Пресвятой Богородицы / Фото: bonnycards

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2021 года в Украине.