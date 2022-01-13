Щедровки для детей 2022: короткие, на украинском и русском языках

Популярные щедровки 2022 для детей / Фото: Коллаж: Сегодня
Со Старым Новым годом 2022! Ранее мы рассказывали, когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2022 году. Поскольку дети обожают зимние праздники и ходить в гости к своим родным, предлагаем вам разучить вместе с ними популярные щедровки на пожелание добра, богатства и здоровья.
Щедровки — святочные народные песни, исполняемые во всех регионах Украины 13 января, на Старый Новый год. В них обычно величаются хозяева дома и их дети, желают богатого урожаю, благосостояния, приплода скота, хорошего роения пчел. Поэтическое слово в щедровках, как и в колядках, выполняет магическую функцию.
Короткие щедровки 2022 для детей на русском языке
Щедрик-Петрик,
Дайте вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дайте кусок сала.
Выносите скорей,
Не морозьте детей!
***
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте!
Щедрый вечер, добрый вечер!
***
Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Что ты тетка, наварила,
Что ты тетка, напекла?
Неси скорей до окна.
Не щипай, не ломай,
А по целому давай.
Васильева мать
Пошла щедровать,
По полю пшеничку рассевать.
Зароди, Бог, пшеничку,
Ячменя, гречишки.
***
За привет, за угощенье
Вы примите поздравленье!
Жить вам вместе лет до двести!
Счастья вам да крепкого здравия!
Наделил бы вас Господь
И житьем, и бытьем,
И богатством во всем,
И дай Бог вам, господа,
Здоровья на долгие года!
***
Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Прилетел сокол,
Сел на оконце,
Кроил суконце.
А остаточки хозяевам на шапочки,
А обрезочки да на поясочки.
Здравствуйте, с праздником!
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько елок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам,
Хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом,
Со всем родом!
Лучшие щедровки 2022 на украинском языке на Старый Новый год
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
— Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
***
Щедра, щедра, щедрівочка,
Бігла в вечір до місточка.
А з місточка та й до хати,
В щедрий вечір щедрувати!
Щедро, щедро щедрувала,
Щедру радість дарувала!
Щедро щедрого врожаю!
Запашного караваю!
Добра в скрині повні клунки,
Купу грошей на рахунки!
Щоб в чарі у вас шкварчало,
Срібло-злото дзеленчало!
Щедро щастя повні вінця!
Щедрувальникам гостинця!
Щедрий вечір, добрий вечір
Я щедрую у дядька.
Дайте, дядьку, пиріжка.
Як не дасте пиріжка —
Візьму вола за рога,
Та й виведу на поріг,
I викручу правий ріг
Буду волом робити,
А рогом трубити.
***
Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону — ангелятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!
***
Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!
Щедрик ведрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски,
Ще того мало —
Дайте сала,
А як донесу,
Дайте й ковбасу.
***
Меланочка ходила,
Василечка просила:
– Василечку, мій братечку,
Пусти мене у хаточку.
Радуйтеся, люди,
До вас свято буде,
Столи застеляйте,
Нам пиріг давайте.
Прийшли щедрувати до вашої хати.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар – багатства володар.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство – золотiї руки.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його потiха – хорошiї дiти.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
***
Ми щедруєм і співаєм під вікном.
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.
Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!
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