Сорок святых-2022: главные традиции и что нельзя делать в этот день

Сорок мучеников Севастийских: что можно, а что категорически нельзя делать / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 22 марта, православные чтут 40 святых. Этот праздник посвящен памяти Сорока Севастийских мучеников . А в народе этот день называли праздником Сороки.

События, которым посвящен церковный праздник, имеют далеко не праздничные предпосылки, и происходили в начале IV века в турецком городе Севастии. Что это за день, на какие традиции, запреты и приметы стоит обратить внимание , читайте в нашей статье.

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40 святых: немного истории

Во времена правления римского императора Флавия Лициния, который был известен жестоким гонением христианства, сорок лучших воинов приняли суровую смерть во имя веры во Христа .

Эти воины были родом из Каппадокии и находились на служении в дружине императора Лициния. Они проповедовали христианскую веру и отказались приносить жертву языческим богам, за что были преданы жестоким пыткам. Затем их раздели и отправили замерзать в ледяную воду Севастийского озера .

Видя стойкость христиан, к ним присоединился римский воин Аглай и также вошел в ледяную воду. Измученных воинов казнили , перебив им ноги, затем сожгли на костре, а останки выбросили в воду.

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Спустя три дня сорок Севастийских мучеников явились во сне епископу Петру, чтобы их похоронили по христианскому обычаю , что и было выполнено.

В день их смерти православная церковь чтит память 40 святых : Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Уалент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий, Акакий, Екдикий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Уалерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий.

40 святых: традиции дня

традиционно верующие ходили в храм, читали молитву и ставили 40 свечей ;

; в этот период с юга возвращались 40 разных видов птиц , неся на крыльях весну, первыми из которых были жаворонки;

, неся на крыльях весну, первыми из которых были жаворонки; на 40 святых хозяйки пекли 40 булочек в виде жаворонков , раздавали их детям закликать весенних птиц;

, раздавали их детям закликать весенних птиц; в праздник Сороки люди наряжали цветами и лентами ветви деревьев, закликая весну ;

; в этот день девушки гадали на свою судьбу, женихов, любовь и будущее;

на свою судьбу, женихов, любовь и будущее; замужние женщины и матери молились сорока святым о своих мужьях и сыновьях , чтобы они благополучно вернулись домой.

Что нельзя делать в день Сорока святых

как и в другие значимые церковные праздники, на 40 святых под запретом домашняя и грязная работа : нельзя шить, стирать, убирать, заниматься тяжелым физическим трудом;

: нельзя шить, стирать, убирать, заниматься тяжелым физическим трудом; в день 40 святых не нужно одалживать деньги ;

; категорически нельзя ругаться, ссориться , выяснять отношения, проявлять агрессию;

, выяснять отношения, проявлять агрессию; нельзя нарушать Великий пост, однако допустимо небольшое его послабление – можно есть пищу с растительным маслом и выпить немного вина.

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