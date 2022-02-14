Сретение Господне-2022: что нельзя делать ни в коем случае

Сретение Господне: главные традиции и запреты праздника / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

15 февраля православные отмечают очередной церковный праздник – Сретение Господне-2022 или Принесение во Храм.

В этот день Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, а сам праздник символизирует встречу людей в лице старца Симеона со Спасителем .

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А в народной трактовке на Сретение уходящая зима встречается с весной. С этим праздником связано много традиций и серьезных запретов , которые нельзя нарушать, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Сретение Господне: традиции праздника

В народе на Сретение начинали провожать зиму и встречать весну . В церкви проводили праздничную службу, освящали воду и свечи, которые называли громичными. Дома их зажигали перед образами, а затем хранили в течение всего года.

Громичные свечи наделяли чудесной способностью хранить дом от злых сил, оберегать урожай от града и ветров, а человека спасать от удара молнии, сглаза и различных болезней.

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Придя домой из церкви, люди кропили свяченой водой жилье, домашний скот и пчелиные ульи. А по погоде на Сретение старались определить, какой будет наступающая весна.

Что нельзя делать на Сретение Господне

Как и в другие значимые церковные праздники, на Сретение нельзя выполнять тяжелую и грязную работу , шить, стирать, убирать.

, шить, стирать, убирать. Лучше не уезжать далеко из дома в этот день, потому что будет сложно вернуться назад.

из дома в этот день, потому что будет сложно вернуться назад. Также не стоит организовывать переезд в этот день.

в этот день. Категорически нельзя скандалить, ругаться, выяснять отношения , сквернословить.

, сквернословить. 15 февраля нельзя гадать и проводить другие магические ритуалы .

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