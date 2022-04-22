Страстная пятница-2022: подборка тематических картинок, пожеланий и стихов

Со Страстной пятницей: картинки, открытки и пожелания / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

22 апреля православные отмечают Страстную пятницу-2022. Несмотря на то, что она считается праздником, в этот день происходили печальные события – Страсти Христовы в последние дни земной жизни, распятие ради искупления людских грехов.

В этот день верующим важно задуматься о своей жизни, помолиться, раскаяться, попросить прощения у тех, кого могли обидеть, подумать о добром и светлом. А еще сделать что-то полезное и важное для других людей, особенно нуждающихся, пожелать им мира, здоровья, добра.

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Мы сделали подборку душевных, искренних, красивых картинок, открыток, пожеланий в Страстную пятницу .

Страстная пятница: красивые картинки и стихи

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Страстная пятница настала,

Мы вспоминаем о Христе,

О чудесах, что совершил он,

И как распяли на Кресте.

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Не за горами Воскресенье,

Мы Пасху очень сильно ждем,

Придет к нам свет, любовь и счастье,

Покой и радость обретем!

Добрые пожелания и картинки в Страстную пятницу / Фото: Pexels

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В Страстную пятницу Христос

На гору тяжкий крест принес,

Чтобы погибнуть, умереть,

Принять мучительную смерть.

За нас он был казнен, страдал,

За нас земную жизнь отдал,

Надежду людям подарил

И нам к спасенью путь открыл.

Сегодня пятница Страстная –

Скорбим мы, Господу внимая.

Пусть будет светлой эта скорбь,

Пусть будут счастье и любовь.

Воскреснет Бог, вернется радость,

Зажжет в душе покой и благость!

Страстная пятница: красивые картинки и пожелания / Фото: Pexels

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Сегодня Пятница Страстная,

Желаю мира и добра,

Пусть вера в душах вам оставит

Лишь след смирения и добра.



Желаю страсти и тревоги

Вам силой веры победить.

С надеждой и большой любовью

Желаю непременно жить.



Очистите от боли душу,

Откройте Господу сердца,

Пускай надеждой и любовью

Всегда горят ваши глаза.

Со Страстной пятницей: пожелания и открытки / Фото: bonnycards

Со Страстной пятницей: пожелания своими словами

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В этот праздничный и одновременно скорбный день хочу пожелать мира, благоденствия, всепрощения, терпения, умеренности во всем, а также доброты, терпимости и спокойствия!

Страстная пятница: лучшие стихи и картинки / Фото: Depositphotos

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В Страстную пятницу желаю справедливости и праведности, духовного очищения, раскаяния и добродетели. Пусть благими будут действия и помыслы, пусть простят недруги, пусть миром наполнятся сердца.

Красивые картинки со Страстной пятницей / Фото: bonnycards

Ранее мы рассказывали, как можно каждый год рассчитать переходящие праздники по пасхальному календарю. А еще предлагали множество ярких идей с фото, как украсить пасхальный кулич-2022.