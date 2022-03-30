Теплый Алексей: что категорически нельзя делать

Теплый Алексей: главные традиции и запреты дня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Ежегодно 30 марта православная церковь чтит память преподобного Алексия, человека Божия в честь святого праведника, жившего в Риме в IV-V веках, который во имя Христа отрекся от богатой и счастливой жизни , стал скитаться и вернулся в отчий дом, так и оставшись неузнанным. А в народе празднуется Теплый Алексей .

О главных традициях, обычаях и запретах этого дня читайте в нашей статье.

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Теплый Алексей: народные традиции

В завершении марта люди активно начинали готовиться к полевым работам и старались успеть сделать все за один день : подготовить картошку, проверить инвентарь.

: подготовить картошку, проверить инвентарь. Пасечники выносили ульи на улицу , а святого молили о защите пчел от болезней, хорошем цветении, и чтобы рой не улетел. Считалось, если на Теплого Алексея пчелы совершат свой первый облет, будет добрый медосбор.

, а святого молили о защите пчел от болезней, хорошем цветении, и чтобы рой не улетел. Считалось, если на Теплого Алексея пчелы совершат свой первый облет, будет добрый медосбор. Рыбаки выходили на лов, потому что считалось, что на Теплого Алексея щука хвостом лед разбивает . Также в этот день хорошо использовать новый невод.

. Также в этот день хорошо использовать новый невод. А девушки на Алексея шли на реку и опускали в воду пряжу. Считалось, если нитки полежат в день Теплого Алексея в воде, то станут намного прочнее .

. В этот день традиционно призывали весну и тепло , а также провожали зиму. Потому и праздник назывался – Теплый Алексей.

, а также провожали зиму. Потому и праздник назывался – Теплый Алексей. С этого дня начинали собирать березовый сок , а из почек готовили снадобье от многих болезней.

, а из почек готовили снадобье от многих болезней. Также следили за погодой: каким будет день на Алексея – такая погода будет и на Пасху.

Что категорически нельзя делать на Теплого Алексея

продолжается Великий пост, а потому под запретом остается скоромная еда .

. а вот запрета на домашнюю работу нет, наоборот, в этот день нельзя лениться и отлынивать от забот ;

; ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся ;

; нежелательно отправляться в дальний путь , чтобы не попасть в неприятную ситуацию;

, чтобы не попасть в неприятную ситуацию; не нужно ничего давать в долг , особенно если в доме есть дети, чтобы не отдать их счастливую долю.

нельзя ссориться, конфликтовать, выяснять отношения, желать кому-то зла .

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