Три самых фотогеничных знака зодиака: гороскоп для всех

Самые фотогеничные знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Не секрет, что местоположение звезд на небе может влиять не только на характер человека, но и на его внешность. Ранее мы уже рассказывали о самых красивых знаках зодиака, от которых сложно отвести взгляд.

Но вот интересная вещь: в жизни человек может быть прекрасен, а на фотографии совсем не получается. И наоборот – ничем не примечательная личность на фото выглядит просто сногсшибательно .

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Хотите узнать, кто из представителей зодиакального сообщества самый фотогеничный и эффектный на снимках ? Читайте мнение астрологов в нашем гороскопе.

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Это тот редкий знак, который выглядит эффектно, и им можно любоваться всегда – хоть в жизни, хоть на фотографии . Причем, в какое бы время суток и с какого бы ракурса ни фотографировали Близнецов, они просто идеально получаются на снимках. Они это сами знают и умеют пользоваться, очаровывая поклонников.

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Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Лев так любит быть центром внимания и настолько привык ко всеобщему восторгу, что просто купается в нем. А потому всегда готов к фотосессии. Его невозможно застать врасплох, к примеру, с глупым выражением лица, нелепой позе или полным ртом. Этот знак полон достоинства и грации. Так что неудачных фоток у него просто нет.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

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Самый страстный, волнующий, манящий, мистический и притягательный знак – это Скорпион. А заодно и самый фотогеничный. Такой человек будет соблазнительно выглядеть на фото, что бы он ни делал – стоя на пьедестале, купаясь в море на яхте, убирая дом с тряпкой в руке или аппетитно поедая пирожное с кремом.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.