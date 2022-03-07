Великий пост-2022: что нельзя делать

Главные запреты и ограничения во время Великого поста 2022 / Фото: Pixabay

Сегодня, 7 марта , у православных стартовал Великий пост-2022.

Пост продлится 48 дней, до субботы, 23 апреля . А на следующий день, 24 апреля – наступит праздник святой Пасхи-2022.

Реклама

Великий пост – самый строгий из всех многодневных постов в году. Он предполагает серьезные ограничения в еде, допустимых продуктах, поведении, мыслях и действиях.

Какие обычаи, традиции, а также самые серьезные запреты и ограничения в еде важны во время Великого поста, читайте в нашей статье.

Что можно, а что нельзя есть во время Великого поста-2022

Разумеется, пост подразумевает полный запрет на мясные и молочные продукты, яйца, спиртное и даже рыбу.

Реклама

В первый день поста, согласно церковным правилам, желательно вообще воздержаться от приема любой пищи .

В другие дни поста также есть определенные правила и запреты :

понедельник, среда, пятница – допустимо сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты);

– допустимо сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг – можно есть вареные блюда без масла;

– можно есть вареные блюда без масла; суббота, воскресенье – разрешена пища с растительным маслом и немного вина.

– разрешена пища с растительным маслом и немного вина. на Благовещение, 7 апреля , существует праздничное послабление в еде: разрешена горячая постная пища с растительным маслом, рыба, морепродукты и вино.

, существует праздничное послабление в еде: разрешена горячая постная пища с растительным маслом, рыба, морепродукты и вино. в Лазареву субботу, 16 апреля , разрешается горячая постная пища с растительным маслом, рыбная икра и вино.

, разрешается горячая постная пища с растительным маслом, рыбная икра и вино. в Вербное воскресенье, 17 апреля , можно есть горячую постную пищу с растительным маслом, рыбу, морепродукты и вино.

, можно есть горячую постную пищу с растительным маслом, рыбу, морепродукты и вино. на Страстной неделе, с 18 по 23 апреля , пост наиболее строгий, особенно в Великую пятницу, 22 апреля , предписано полное воздержание от пищи. В Великую субботу разрешена горячая постная пища без масла.

Великий пост-2022: что нельзя делать

Главный смысл всех запретов и ограничений, которые сознательно и добровольно накладывают на себя верующие, заключается в очищении себя посредством поста , чтобы быть достойными радости наступления Пасхи.

Реклама

Помимо ограничений в еде, во время Великого поста верующим нельзя поддаваться гневу , обидам, осуждению окружающих людей. Разумеется, в это непростое время особенно сложно придерживаться таких требований.

, обидам, осуждению окружающих людей. Разумеется, в это непростое время особенно сложно придерживаться таких требований. Нельзя лениться и позволять себе деструктивные чувства: апатию, депрессию, злость, зависть.

и позволять себе деструктивные чувства: апатию, депрессию, злость, зависть. Запрещено веселиться , посещать развлекательные заведения и мероприятия, проводить шумные вечеринки.

, посещать развлекательные заведения и мероприятия, проводить шумные вечеринки. Традиционно в период Великого поста церковь не проводит венчания .

. Также во время поста важно воздержаться от интимной близости .

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2022 года в Украине.