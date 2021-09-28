Вера, Надежда, Любовь и мать их София-2021: точная дата и история дня

День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии / Фото: Коллаж: Сегодня

Святые Вера, Надежда, Любовь и София ежегодно почитаются православной церковью в самом конце сентября. Этот день посвящен совсем юным христианским мученицам и их матери, которые за свою веру приняли страшные пытки.

Что это за праздник, когда отмечается День Веры, Надежды, Любови и Софии в 2021 году , какова его история и значение, читайте в нашей статье.

Реклама

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: когда отмечается

Ежегодно этот церковный праздник отмечается 30 сентября . В 2021 году он выпадает на четверг, будний день.

Реклама

Так что в этот день не забудьте поздравить всех своих знакомых женщин с такими красивыми именами. Каждая Вера, Надежда, Любовь, София будут принимать поздравления с именинами.

Вера, Надежда, Любовь и София: история праздника

На самом деле в основе праздника лежат не радостные, а очень трагические события .

Три девочки Пистис, Элпис и Агапэ , названные в честь трех христианских добродетелей, родились и жили в Италии во ІІ веке. В переводе с греческого на старославянский их имена значат Вера, Надежда и Любовь соответственно.

Их мать, София, осталась вдовой и была праведной христианкой. Она воспитывала дочерей в скромности и христианском благочестии , семья открыто исповедовала веру во Христа, несмотря на гонения на христиан того времени.

Вера, Надежда, Любовь и мать их София – икона / Фото: Wikipedia

Однажды об этом дознался император Адриан и велел привести всех четверых в Рим. Перед ним предстали мать с тремя детьми. На тот момент Вере было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – всего 9 лет.

Изначально владыка попытался сбить христианок с праведного пути и заставить поклониться богине Диане. За это он обещал свою милость и подарки, а когда это не подействовало, стал им угрожать. Но девушки не отступились от своей веры в Христа.

Тогда жестокий Адриан подверг дочерей Софии страшным пыткам , а затем казнил их на глазах у несчастной матери. Убитая горем София похоронила дочерей и через три дня умерла на их могиле.

В народе праздник издавна прозвали Всесветные бабьи именины . Святым мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии молились о здоровье для детей и матерей, об избавлении от женских заболеваний и благополучном зачатии ребенка.

До наших дней дошла интересная традиция : если в этот день женщины искренне и громко поплачут утром, это убережет их дом и семью от беды и болезней.

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2021 года в Украине.