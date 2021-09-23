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Воздвижение Креста Господня-2021: приметы и суеверия

Ольга Козачок
23 сентября, 18:42
На Сдвижение бабье лето завершается, земля закрывается, и все змеи на время холодов сдвигаются под землю, а потому на Воздвижение опасно ходить в лес.

Воздвижение Креста Господня: приметы и суеверия / Фото: Коллаж: Сегодня

27 сентября у православных отмечается Воздвижение Креста Господня – это один из наиболее почитаемых церковных праздников, который входит в число 12 главных событий года.

Полное название праздника – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня . Он был установлен в честь обретения одной из главных христианских реликвий – Креста Христова, на котором ранее был распят Иисус.

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Какие интересные народные приметы и удивительные суеверия сохранились в этот день, читайте в нашей статье.

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Воздвижение Креста Господня: приметы и суеверия

  • По народным наблюдениям, на Воздвижение происходит борьба между честью и нечистью, и чтобы защититься, люди проводили крестные ходы вокруг селений , а в храмах проходили службы с молитвой о будущем урожае.
  • Также в этот день люди освящали дома и хозяйственные постройки самодельными крестами. Считалось, что наложение креста помогает уберечь домочадцев, избы, скотину и собранный урожай от беды.
  • С дня Воздвижения Креста Господня начинается настоящая осень : дни становились заметно короче, а ночи, наоборот – длиннее, холоднее, и уже начинались заморозки.
  • От Воздвижения и до самого Благовещения, 7 апреля, как говорили в народе, земля "сдвигается" , т.е. отдыхает. В этот период ее нельзя тревожить: копать, вбивать колья, иначе следующий год будет неурожайным.
  • На Воздвижение не нужно начинать никаких важных дел – они не закончатся так, как запланировали.
  • Если на Воздвижение замечали улетающих птиц, то верили, что загаданное желание сбудется .
  • В этот день ни в коем случае нельзя ходить в лес – есть опасность попасться на глаза Лешему, который уже не выпустит человека из своих владений.
  • На Воздвижение последний воз с поля движется – т.е. завершается осенняя страда .
  • Воздвижение – это последний день бабьего лета , после которого уже не будет тепло до самой весны.
  • Запрещается переступать через неизвестные следы на земле , потому что они могут принадлежать нечистой силе.
  • К этому дню змеи массово сдвигаются под землю на зимовку, а потому на Воздвижение опасно ходить в лес – можно не вернуться.
  • Также считалось, что на Воздвижение медведь уже ложится в берлогу .

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