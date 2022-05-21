Выходные и праздники в июне-2022 в Украине

Выходные и праздники в июне / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
На пороге долгожданное солнечное лето. В нынешнем году оно, увы, омрачено для украинцев войной. И все наши мысли направлены не на отпуск, отдых и праздники , а на скорейшую победу, которая и станет самым главным праздником.
О том, какие государственные праздники и значимые для украинцев даты мы отмечаем в начале лета, а также о выходных днях читайте в нашей статье.
Выходные в июне 2022 года
Ежегодно украинцы получали дополнительные выходные в честь государственных праздников. Однако в 2022 году все дополнительные выходные в связи с продлением военного положения до 23 августа дополнительные выходные отменяются . Соответствующие нормативы указаны в статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
В частности, данный закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни .
К этим дням относятся:
- 12 июня – Троица;
- 28 июня – День Конституции Украины.
Праздники в июне-2022
Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в июне 2022 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных , которые имеют отношение к этим датам.
1 июня – День защиты детей и Всемирный день родителей.
4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии, а также День хозяйственных судов.
5 июня – Всемирный день окружающей среды, День работников водного хозяйства и День работников местной промышленности.
6 июня – День журналиста.
8 июня – Всемирный день океанов, а еще Международный день домохозяйки и домохозяина.
9 июня – Международный день друзей.
12 июня – День святой Троицы или Пятидесятница – великий православный праздник, а также День работников легкой промышленности и День работников фондового рынка.
13 июня – Международный день распространения информации о альбинизме.
14 июня – Всемирный день донора крови.
15 июня – День защиты пожилых людей.
16 июня – Международный день семейных денежных переводов.
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
19 июня – День медицинского работника, День отца и День фермера в Украине.
20 июня – Всемирный день беженцев.
21 июня – Международный день йоги, а также День летнего солнцестояния.
22 июня – День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине.
23 июня – День государственной службы ООН, а также День государственной службы Украины.
25 июня – День таможенной службы Украины, Международный день моряка, День дружбы и единения славян.
26 июня – День молодежи и День молодежных и детских общественных организаций Украины, Международный день ООН в поддержку жертв пыток, а также Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками.
27 июня – Всемирный день рыболовства.
28 июня – День Конституции Украины.
29 июня – Международный день тропиков.
Ранее мы рассказывали, когда будет праздник Ивана Купала в 2022 году. Также мы публиковали прогноз ведического астролога, какая дата окончания войны в Украине.