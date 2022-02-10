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Астрокалендарь на 10 февраля

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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10 февраля, 01:11
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Лунный день, Луна без курса, восходы Солнца, ретроградность планет
Астрокалендарь на 10 февраля
Астрокалендарь на 10 февраля

Какой сегодня день по гороскопу? Собрали важные астрологические характеристики в одном месте. Полезно для тех, кто следит за космобиологическими ритмами и хочет жить в гармонии с космосом.

  • Сегодня четверг, день Юпитеры
  • 10 лунный день начнется в 10:49
  • 11 лунный день начнется в 11:15
  • Луна в Близнецах
  • Солнце в Водолее
  • Восход Солнца – 7:48
  • Заход – 17:28

Точное время рассчитано для Киева.

Это особенно важно для моментов восхода и захода Солнца, а также для календаря лунных дней.

Очередной лунный день начинается с восходом Луны, а этот момент можно рассчитать с учетом долготы и широты конкретного места на земле.

Поскольку Киев и Одесса – примерно на одной долготе, время начала лунных дней для этих двух городов практически совпадают.

А вот для других городов и регионов точное время может отличаться. Для таких городов, как Харьков, Львов или Ужгород разница во времени может оказаться весьма существенной – до 35 минут.

Время не зависит от региона для таких данных, как Луна без курса, переход Солнца, Луны или планет в другой знак Зодиака, фазы Луны.

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