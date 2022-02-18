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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Бойтесь обмана, не ешьте мяса – гороскоп дня на пятницу, 18 февраля

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов Андрей Бугулов Астролог "Сегодня"
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18 февраля, 06:00
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В пятницу нельзя быть слишком доверчивым и раскрывать свои секреты другим

Пятница – день, когда лучше новые дела не начинать. А вот доводить до ума уже начатое или заканчивать то, что было отложено, вполне хорошо. Пятница, 18 февраля 2022, по мнению астрологов, которые рассчитывают прогнозы для "Сегодня", будет вполне спокойным и позитивным днем. Особенно хорошо будет получаться все, что вы делаете самостоятельно, не прибегая к помощи окружающих и не прислушиваясь к их советам.

День не очень подходит для групповых дел. А вот для общения в свободное время он годится. Только не надо проявлять излишнюю доверчивость. В пятницу мы не всегда правильно понимаем мотивы людей. И подчас склонны думать о людях лучше, чем они того заслуживают.

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"Это день, когда активизируются разного рода мошенники. Тактика сегодняшнего дня – подражать вашим манерам, повадкам, погружаться в ваши мысли, чтобы сбить вас с толку", – отмечают наши астрологи, советуя не раскрывать другим в пятницу свои секреты.

День не очень хорош в медицинском плане. Могут проявляться болезни кожи – псориаз, воспаления, инфекции. Легко воспаляются старые раны, шрамы.

Также под ударом сегодня почки, они ослабляются, становятся уязвимыми для инфекций. Сегодня лучше не пить много воды.

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Что сообщают древние астрологические рукописи

В классических трактатах по астрологии о дне с расположением светил, как 18 февраля, написано:

  • Полезны все косметические процедуры, уход за кожей, баня с хорошим паром;
  • Лучше не спать долго, потому что проснешься разбитым;
  • Плохо усваивается мясная пища, сегодня лучше ограничиться рыбой и блюдами из овощей;
  • Не стоит подолгу смотреться в зеркало, так как от этого в голову приходят обманчивые, дурные мысли;
  • Легко обидеть другого человека неудачными шутками.

Кого ждет удача и о чем приметы дня

Приметы дня: смотреться сегодня в треснувшее зеркало – к краже или убытку.

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Цвета удачи в одежде: черный, белый, темно-красный, розовый.

Камни-талисманы: белый агат, опал, аметист.

Значение сновидений: сны в ночь на пятницу могут иметь особенно глубокий смысл, могут быть вещими.

Каким знакам повезет: Телец, Дева, Козерог.

Кому надо соблюдать осторожность: Близнецы, Весы, Водолей.

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Ольга Дударенко
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Андрей Бугулов
Андрей Бугулов Астролог "Сегодня"

Автор оригинальной методики составления астрологических прогнозов. В 2002 - 2009 годы работал в украинских спецслужбах в качестве консультанта по космобиологии. Автор серии научных исследований о влиянии космобиологических ритмов на психику и физиологию человека. Говорит, что астрология - не наука, а область знания. Планеты не влияют на человека. Просто их движение и перемены в жизни на Земле происходят в едином ритме, по общим принципам. Астрология как раз и занимается изучением этих принципов.

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