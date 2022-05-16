Цветочное полнолуние и затмение 16 мая: что категорически нельзя делать

Сегодня последнее весеннее полнолуние, которое закрывает первый коридор затмений 2022 года

Цветочное полнолуние и затмение 16 мая: что можно и что нельзя делать / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 16 мая – день полного лунного затмения и полнолуния , которое проходит под воинствующим и агрессивным знаком Скорпиона.

Примечательно, что сегодняшнее лунное затмение закрывает первый коридор затмений 2022 года , который начался солнечным затмением 30 апреля и продлился две недели.

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Астрологи, анализируя затмение 16 мая и его влияние на развитие военных действий в нашей стране, называли его решающим для Украины и мира .

Как правильно себя вести в этот период, что можно, а что категорически нельзя делать, узнайте в нашей статье.

Особенности полнолуния и лунного затмения 16 мая

Итак, 26 мая, в 7:14 по киевскому времени состоялось полнолуние.

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В этот же период проходит максимальная фаза полного лунного затмения , которое началось в 4 часа 32 минуты по Киеву и закончится в 9 часов 50 минут.

Майское лунное затмение именуется Кровавая Луна , потому что спутник Земли очень близко подходит к нашей планете и окрашивается в насыщенные красные цвета.

Но есть и другие, более благозвучные названия: Цветочная Луна, Молочная Луна, Кукурузная Луна, Луна Радости, Луна Возвращения Лягушек и просто Яркая Луна.

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Как себя вести во время полнолуния и затмения 16 мая

Полнолуние под влиянием Скорпиона усиливает и без того накаленный эмоциональный настрой. Увеличивается вероятность конфликтов. Люди становятся истеричными и взвинченными, не способны на компромиссы и уступки.

Как правило, Скорпион провоцирует необъяснимую агрессию и выплеск негативных эмоций. А потому затмение Луны будет связано с процессами разрушения и очищения в кризисах, через которые движется мир на пути к новым уровням проявления сознания и замысла в материи и форме.

Это время лучше просто переждать и заняться самоанализом , чтобы избавиться от негативных качеств в себе.

Что нельзя делать во время полнолуния 16 мая

Каждое полнолуние несет с собой кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и может спровоцировать конфликты .

. Луна в Скорпионе способствует накалу страстей, а потому в эти дни не стоит принимать важные решения , чтобы не наломать дров и не пожалеть в дальнейшем об этом.

, чтобы не наломать дров и не пожалеть в дальнейшем об этом. Не нужно выяснять отношения с окружающими – вряд ли вы достигнете желаемого, зато можете нажить себе новых врагов.

с окружающими – вряд ли вы достигнете желаемого, зато можете нажить себе новых врагов. Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время, иначе можете пожалеть о своем поведении.

Ранее мы публиковали прогноз ведического астролога об окончании войны в Украине. Мы рассказывали, какие лунные и солнечные затмения произойдут в 2022 году. Также узнайте, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022.