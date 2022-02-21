День благоразумия и рассудительности – гороскоп на завтра, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Вторник, 22 февраля, исходя из гороскопа, характеризуется как благоразумный, спокойный и рассудительный день . Также обратите внимание на сны – они могут сбываться.
По мнению астрологов, затевать новые дела и предприятия не стоит . Гораздо полезнее заняться сбором и накоплением информации, знаний, навыков, которые вскоре можно будет применить на практике.
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Что звезды приготовили на 22 февраля знакам зодиака
- Овны , посвятите время любимым людям и тем, кто любит вас.
- Тельцы , не отказывайтесь от помощи друзей, если сами не справляетесь.
- Близнецы , будьте готовы к розыгрышу или даже обману.
- Раки , поймав в руки синицу, рискуете упустить журавля.
- Львы , пустите всю энергию своих эмоций в благое русло.
- Девы , ваше упрямство и принципиальность помешают в работе.
- Весы , полезно побыть в одиночестве и сгенерировать интересную идею.
- Скорпионы , прислушивайтесь к тому, что происходит внутри и вокруг вас.
- Стрельцы , старайтесь более рационально использовать свое время.
- Козероги , от вас ничего не зависит, оптимальная тактика – плыть по течению.
- Водолеи , перед вами встанет проблема выбора и принятия решения.
- Рыбы , ориентируйтесь больше на чужие подсказки, чем на внутренний голос.
Совет астрологов на 22 февраля
Это время не действия, а накопления. Его сила проявляется в знаниях . День хорош для понимания жизненного опыта и планирования на его основе действий на будущее. Общение с партнерами и коллегами будет конструктивным.
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