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Голодная Луна – как полнолуние 16 февраля повлияет на знаки Зодиака, здоровье и погоду

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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10 февраля, 10:00
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Последнее полнолуние февраля произойдет в знаке Льва, и будет очень сильным, так что его влияние ощутят не только "лунатики"

Февральское полнолуние произойдет 16 февраля в 18:56 по киевскому времени. Луна будет находиться в знаке Льва. Февральское полнолуние принято называть "Голодной Луной". Так говорят астрологи, составляющие прогнозы для "Сегодня". Они предупреждают – влияние полнолуния на этот раз окажется весьма сильным. Даже те, кто не ощущает на себе перемены настроения в зависимости от фаз Луны, почувствуют энергию Голодной Луны.

Особенно ощутимым полнолуние будет для Тельцов и Скорпионов. Тельцы ощутят сильный прилив энергии, будут очень активны. А день 16 февраля может принести им осуществление желаний и завершение важных дел.

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Скорпионам в день полнолуния стоит проявлять сдержанность, не рисковать. А главное – избегать разговоров с начальством на повышенных тонах. Легко попасть в немилость к шефу, получить штраф и даже потерять работу.

Также влияние новолуния сильнее других ощутят:

  • Раки – они вообще чувствительны к влиянию Луны; могут почувствовать приливы раздражительности, поссориться с приятелем или коллегой.
  • Львы – Луна будет находиться в их знаке, и для Львов это хороший момент, пробуждаются творческие способности, настроение будет позитивным и немного лирическим; также может мучить бессонница.
  • Водолеи – в их знаке сейчас находится Солнце, которое в полнолуние вступает с Луной в противостояние; Водолеям Голодная Луна сулит удачу в любви, значительный рост сексуальной энергии, успех в сердечных делах, а также склонность к творчеству, импровизации, интригам. В ночь перед полнолунием Водолеям могут сниться кошмары, значения которым придавать не стоит.

Остальные знаки ощутят влияние полнолуния несколько слабее. Однако в целом эта лунная фаза связана с высокой эмоциональностью, переменами настроения – то смех, то слезы, может быть – повышенной раздражительностью.

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Часто в полнолуние случаются нарушения сна. Повышается вероятность ссор, конфликтов, особенно – семейных. Но редко такие конфликты бывают долгими. Чаще они вспыхивают и гаснут так же, как меркнет лунный диск после полнолуния.

Почему Луна "голодная"

Полнолуние связано с сексуальной сферой. Сексуальность возрастает в полнолуние у людей, родившихся под разными знаками. Вместе с сексуальностью возникает желание следовать на поводу у своих слабостей. И не только интимных. Еще – может проявиться неумеренность в еде или употреблении алкогольных напитков.

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Февральскую Луну называют голодной, потому что она будоражит чувства. Это может найти двойственное выражение.

С одной стороны, вместе с сексуальностью может вырасти аппетит, интерес к кулинарии и склонность к перееданию. Сама по себе сексуальность может быть ненасытной.

С другой стороны, голод может найти выражение в виде творчества – в самом широком смысле слова. Творчество – это фантазировать, слушать музыку или сочинять ее. Но также творчество может проявляться в нестандартных решениях на работе, оригинальных идеях, изобретениях. Мысли, которые приходят в голову в полнолуние, всегда важны. Правда люди склонны сперва воспринимать их чересчур оптимистично, а потом разочаровываться.

Как голодная Луна влияет на здоровье людей

Февральское полнолуние – Голодная Луна – неблагоприятно для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Может подниматься артериальное давление. Надо за ним следить и вовремя сбивать, принимая соответствующие препараты.

В это полнолуние могут также пошаливать нервы: веселость, энтузиазм неожиданно сменяются подавленностью, пессимизмом. Вскоре проходит и это.

Возрастает вероятность травм ног. Особенно уязвимы связки, суставы на икрах, голенях, а также колени.

Полнолуние практически не повлияет на восприимчивость человека к инфекциям, в том числе самым актуальным – дыхательных путей. Эта фаза Луны никак не снижает вероятность заразиться, но и не повышает ее.

Исключение – знак Рыбы. В период перед полнолунием и непосредственно во время точной лунной фазы Рыбы рискуют простудиться или подцепить инфекцию. Им надо быть осторожнее других, носить маску, держать ноги в тепле.

Как Голодная Луна повлияет на погоду

Фазы Луны могут оказывать влияние на погоду. Тут нет ничего удивительного: ведь притяжение Луны вызывает приливы и отливы мирового океана. Луна также влияет на формирование циклонов.

Февральское полнолуние в средних широтах северного полушария, то есть, там, где мы живем, часто вызывает снегопады, метели. Погода и на этот раз изменится. Этим февралем можно ждать дождей или снега с дождем. Но не в сам день полнолуния, а через 1 – 2 дня после него.

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