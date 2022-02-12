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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 12 февраля

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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12 февраля, 08:45
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Овнов заставляют работать в выходной, а Рыбы собираются на свидание – астропрогноз на субботу
Астрологический прогноз на субботу, 12 февраля 2022 для всех знаков Зодиака
Астрологический прогноз на субботу, 12 февраля 2022 для всех знаков Зодиака

Люди сегодня внимательны друг к другу, проявляют заботу и участие. Это окрасит субботу, 12 февраля в позитивные эмоциональные тона. День неплохой, особенно, если вы не сидите в одиночестве. Так считают астрологи, составляющие прогнозы для "Сегодня".

По их мнению, полезно отдыхать в компании, заниматься совместно физическим трудом. Хорошо бы проведать родителей или хотя бы позвонить им. Хорошо отправляться в дорогу, делать покупки, готовить еду. Особенно хорошо заниматься выпечкой.
Гипертоникам нужно следить за давлением. В целом же день совсем неплох и с точки зрения медицинских показаний.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 12 февраля для Овнов: у вас возможна нервозность или напряжение дома, необычные события в семье. Речь вовсе не о плохих событиях, но точно – о волнениях. Также могут быть хлопоты, касающиеся работы. Может быть, придется поработать сверхурочно или выполнить поручение, за которое вам платить не собираются.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 12 февраля для Тельцов: вас ждет много встреч, разговоров, в формальной и не особо формальной форме. Эти встречи станут настоящим "вулканом" идей. Не все идеи окажутся полезными или применимыми. Зато настроение будет хорошим.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 12 февраля для Близнецов: ваш день будет связан с материальными вопросами – деньги, покупки, посещение ТРЦ, супермаркета или банка. Вас могут попросить о финансовой услуге. Хорошенько подумайте прежде, чем соглашаться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 12 февраля для Раков: вы сегодня в отличной форме и полны энергии. День будет полнокровным и разнообразным. Хотя вы склонны слишком эмоционально реагировать на все, что происходит вокруг. Можете пугать окружающих своими бурными реакциями. Кстати, они не обязательны – у вас все хорошо. Удача на вашей стороне.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 12 февраля для Львов: вы сегодня чересчур чувствительны. Можете рыдать после просмотра мелодрамы (рыдать может и не будете – ведь вы Лев, но вас сейчас все равно легко разжалобить). При этом у вас достаточно много энергии. Так что займитесь лучше делом. Особенно подходят домашние хлопоты и решение вопросов, связанных со здоровьем.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 12 февраля для Дев: вы можете узнать нечто важное. Например, о чьей-то любовной интрижке (не Козерог ли ее фигурант?) Новости вас удивят и развеселят. Проведете день в приподнятом настроении. Вас ждут встречи, переговоры и кратковременные поездки.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 12 февраля для Весов: хотя впереди выходной, день у вас определенно расписан по плану. Многое надо успеть сделать. Обстоятельства этому благоприятствуют. Под вечер будете взирать на результаты своих усилий и останетесь вполне довольны. Сегодня такой день, когда плохо лениться. Возможны известия из родительского дома.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 12 февраля для Скорпионов: удача определенно на вашей стороне. Отличный момент, чтобы строить планы и придумывать оригинальные решения проблем, над которыми все бьются. Будете раздавать советы. Вероятен разговор с авторитетным, влиятельным человеком – и кто его знает, какими (хорошими) последствиями для вас этот разговор обернется.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 12 февраля для Стрельцов: будет возможность подзаработать или решить какой-то финансовый вопрос. Будут разговоры о деньгах в долг – то ли у вас одалживают, то ли вы просите. Как вариант, вас могут ждать крупные, ответственные покупки. У вас сегодня все получится. Кроме любовных дел – свидание лучше отложить.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 12 февраля для Козерогов: удача на вашей стороне. Вас ждут споры. Наверное, без ругани – зато весьма важные. Сможете убедить других в своей правоте и тем самым повлияете на принятие значимого для вас решения. Желания должны исполниться. Особенно – если они любовного плана.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 12 февраля для Водолеев: вы сегодня лучше отдыхайте. Не планируйте важных дел. От бурных вечеринок, клубов, тусовок тоже стоит отказаться. Постарайтесь выспаться, не давайте себе голодать. У вас жизненные силы сейчас на спаде. Поэтому не надо себя переутомлять. Спокойно, без нервов занимайтесь мелкими делами. У вас все будет хорошо.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 12 февраля для Рыб: будете флиртовать, назначать свидания или говорить комплименты. Могут поползти слухи о вашей любовной интрижке, но вас это только порадует, потешит ваше самолюбие. Стоит больше внимания уделять будничным делам, дому, хотя настроения заниматься всем этим никакого нет.

Ольга Дударенко
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