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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на 1 июля для всех знаков зодиака: день активных действий

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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1 июля, 05:05
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Дев ожидает приятное времяпровождение в хорошей компании, а Рыбам следует защититься от мошенников.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Пятница, 1 июля – это время активных действий. По мнению астрологов, в эти лунные сутки можно рассчитывать на исполнение желаний, потому что все задуманное ранее получится реализовать без проблем.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 1 июля для Овнов: назревает проблема: человек, кого вы любите, слишком много себе позволяет. А вы готовы снова прощать все его выходки. Но дальше откладывать нельзя, пора принимать меры.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 1 июля для Тельцов: вы слишком серьезно относитесь к своим обязанностям, а это сегодня не актуально. Безусловно, вы частично ответственны за происходящее, но не берите на себя абсолютно все.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 1 июля для Близнецов: звезды не советуют прятать проблему внутри себя, а тем более – убегать от нее. Поделитесь наболевшим с окружающими, тогда вам помогут найти правильное решение.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 1 июля для Раков: время сомнений давно прошло. Сегодня вы будете прекрасно осознавать, чего именно хотите от жизни и чего вам нужно добиваться. Более того, вы найдете путь к заветной цели.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 1 июля для Львов: похоже, вы напрасно потратите время, гоняясь за чем-то недостижимым. Прежде чем пускаться в погоню, подумайте, насколько вам это нужно. Возможно, есть альтернатива?

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 1 июля для Дев: сегодня вас ожидает приятный вечер в хорошей компании. Давно такого не было. Вы сможете достойно презентовать себя новому обществу, если не будете слишком рассеянны.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 1 июля для Весов: сегодня от вашего желания действовать и степени вашей активности зависит то, каким будет результат. Вы так долго его добивались, осталось совсем немного напрячься.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 1 июля для Скорпионов: звезды советуют внимательно прислушаться к мнению других людей. Возможно, какая-то мысль натолкнет вас на решение проблемы, над которой вы бьетесь уже не первый день.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 1 июля для Стрельцов: те усилия, которые вы тратите на преодоление препятствий, на самом деле не стоят того. Перенесите фокус внимания на реальные вещи и займитесь чем-нибудь более практичным.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 1 июля для Козерогов: постарайтесь не допустить того, чтобы вами сегодня руководили эмоции и чувства, а не здравый рассудок. Они могут оказаться настолько сильны, что вы не справитесь сами.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 1 июля для Водолеев: если ваш внутренний голос подсказывает, что не стоит никому доверять и нужно проверять всю информацию, так и делайте. Займите безопасную выжидательную позицию.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 1 июля для Рыб: сегодняшний день предоставит вам большие возможности по вложению средств в прибыльное дело. Однако проявите бдительность, потому что мошенники не дремлют.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые разбогатеют на неделе 27 июня – 3 июля. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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